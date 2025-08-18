Lauana Prado chora ao relatar incidente em avião: ‘Entrei em estado de choque’

Lauana Prado revela detalhes do que aconteceu em avião que abriu a porta no ar e o grande susto que levou: ‘Comecei a chorar muito. Fiquei muito abalada’

A cantora Lauana Prado revelou os detalhes do que aconteceu em avião nesta segunda-feira, 18. Ela estava na aeronave que abriu a porta durante o voo e precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia. Em uma live nas redes sociais no início da noite, a estrela chorou ao relembrar os momentos de tensão que viveu no céu.

Lauana contou que precisou ser medicada para se acalmar após entrar em estado de choque com o grande susto após a porta abrir durante o voo. Por isso, ela dormiu durante o dia e só conseguiu aparecer nas redes sociais no início da noite.

"Resolvi abrir uma live aqui para tentar tranquilizar todo mundo que está me procurando. Primeiro agradecer todos vocês pela preocupação. Foi um susto muito grande. Eu acabei tendo que medicar. Eu fiquei muito abalada, muito mexida. Estou aqui, estou viva, estou bem. Graças a Deus, nem eu, nem ninguém que estava comigo sofreu nada. Foi algo assim muito sobrenatural. Foi foi algo de Deus. Deus mais uma vez provando o seu cuidado, a sua misericórdia, a sua fidelidade com a gente", disse ela.

Então, Lauana explicou que o voo estava dentro da regulamentação para voar em segurança. "Nunca fizemos nenhum voo sem uma regulamentação, ok? Sem documentação, sem a aeronave estar realmente preparada e apta para fazer o voo, tá? Quero deixar isso claro. As pessoas estão especulando que existia alguma algum problema com a aeronave. Não existia aparentemente nenhum problema com a aeronave, tá? Nós já estamos tratando diretamente com a empresa que faz esse fretamento para nós. É uma empresa que já atua conosco há bastante tempo. Realmente, a gente quer entender o que que houve", afirmou.

A cantora disse que o susto aconteceu quando o avião estava em uma altitude razoável para não machucar as pessoas. "A porta estourou. A gente tava todo mundo começando a dormir porque, enfim, estava todo mundo voltando de show, cansados e tudo mais. Inclusive, esperamos algumas horas para decolar. Não foi nada desesperado. Então não existiu nenhuma imprudência nem por parte da gente como equipe, nem por parte da empresa que nos presta esse serviço. A gente respeita as jornadas dos pilotos, a gente respeita os horários, a gente cuida realmente com todo o zelo do mundo para fazer essas esses voos, mas ainda não sabemos o que causou a abertura dessas portas, tá? Foi um grande susto. Eu acordei com o barulho, foi um arrombamento, então foi um barulho muito, muito alto. Eu estava com uma venda no meu olho, tentando dormir. E quando eu vi a porta aberta e o clarão entrando no avião, obviamente vocês podem imaginar a o desespero que foi. Foram alguns minutos ali de muito desespero, mas os pilotos também agiram muito rapidamente", disse ela.

"Eu fiquei muito mexida, entrei em estado de choque, comecei a chorar muito, pedia muito a Deus. Eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada, tenho uma intimidade com Deus muito grande. Então, eu oro sempre antes de decolar, comecei a pedir misericórdia a Deus pelas nossas vidas. Foi algo assim que foi impressionante, porque eu fiquei muito abalada. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito mexida assim, foi uma coisa que eu nunca passei minha vida. E eu só queria deixar vocês tranquilos, que apesar do grande do grande susto, ninguém sofreu nada. Foi a mão de Deus ali, sabe? Não perdemos nenhum bem material, as malas não voaram, nada saiu do avião. A gente demorou alguns minutos para conseguir pousar porque a gente já tava em direção a São Paulo. Então o piloto precisou fazer a volta até a gente entender que de fato ia dar certo, precisava fazer o pouso", declarou.

Por fim, ela contou que precisou de um tempo para se recuperar do susto e aparecer na internet. "Cheguei e precisei dormir um pouco, por isso eu não apareci antes. Não foi para preocupar ninguém, nem para deixar especulações acontecerem. É porque eu realmente precisava de um tempo para falar com os meus familiares, com a minha mãe, com o meu pai, os meus irmãos. Mas eu agradeço muito. Todos vocês estão sempre intercedendo a Deus por nós. Assim, a gente vem vivendo tempos difíceis com relação a isso, assim, perdemos muitos brilhantes artistas e nessa hora passa tudo pela nossa cabeça. Então, toda oração é muito bem-vinda. Não sofri um único arranhão, nem eu, nem nenhum membro da minha equipe. Tá bom? O avião também não teve nada", declarou.

A notícia do incidente no avião

A cantora Lauana Prado levou um grande susto durante um voo nesta segunda-feira, 18. A aeronave onde ela estava precisou fazer um pouso de emergência após a porta do avião abrir no ar.

Apesar do susto, a artista está bem. "Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior", disse ela.

O incidente aconteceu em um voo entre Anápolis, Goiás, e Sorocaba, no interior de São Paulo. "A aeronave que transportava a cantora Lauana Prado e sua equipe decolou por volta de 9h30 desta segunda-feira (18) de Anápolis-GO sentido Sorocaba-SP. Cerca de vinte minutos após a decolagem precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia devido a abertura acidental da porta. A cantora informa que apesar do susto, os pilotos foram profissionais e agiram rapidamente", informou a assessoria de imprensa dela.