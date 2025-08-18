Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após a porta abrir no ar

A cantora Lauana Prado leva grande susto durante voo nesta segunda-feira, 18, quando a porta do avião abriu no ar

A cantora Lauana Prado levou um grande susto durante um voo nesta segunda-feira, 18. A aeronave onde ela estava precisou fazer um pouso de emergência após a porta do avião abrir no ar.

Apesar do susto, a artista está bem. "Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior", disse ela.

O incidente aconteceu em um voo entre Anápolis, Goiás, e Sorocaba, no interior de São Paulo. "A aeronave que transportava a cantora Lauana Prado e sua equipe decolou por volta de 9h30 desta segunda-feira (18) de Anápolis-GO sentido Sorocaba-SP. Cerca de vinte minutos após a decolagem precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia devido a abertura acidental da porta. A cantora informa que apesar do susto, os pilotos foram profissionais e agiram rapidamente", informou a assessoria de imprensa dela.

Lauana Prado recebeu proposta de teste do sofá

A cantora Lauana Prado surpreendeu ao revelar que já recebeu uma proposta de ‘teste do sofá’ no início da carreira. Em participação no programa Sabadou com Virginia, do SBT, ela contou os detalhes do que ouviu de uma pessoa influente do meio da música.

A estrela contou que uma pessoa oferece para ela uma parceria musical com um famoso caso ela fosse para um momento de intimidade. Porém, ela disse que não aceitou a proposta e alavancou a própria carreira com seu talento musical.

"Já fizeram uma proposta [de teste do sofá]. Eu não aceitei, obviamente, porque graças a Deus nunca precisei. Eta pra dormir mesmo, pernoite. Não era a promessa de um feat, mas era como se estivesse envolvendo um feat: ‘Se você fizer, eu consigo te fazer chegar até o artista X’. Era uma pessoa muito influente da indústria fonográfica”, disse ela.

E revelou mais detalhes: "Eu fui procurando entender exatamente: ‘Pode falar às claras’. ‘Se a gente sair hoje, de repente se você ficar comigo hoje, acho que amanhã eu consigo’. E deu o exemplo de outro artista que estava super bem na época: ‘Fulana foi lá e fez com não sei quem e deu certo’. Na época em que aconteceu, eu falei: no dia em que eu for sucesso, eu vou trazer à público’. Eu pensei, mas ali cheia de chateação. O tempo passou e eu não faria. Primeiro porque não merece essa audiência”.

A boa forma de Lauana Prado

A cantora Lauana Prado abriu o jogo sobre o apelido que conquistou de 'sertaneja das supercoxas'. Em entrevista ao portal G1, ela contou que não se incomoda em ser chamada dessa forma, já que possui uma carreira consolidada e, além de sua forma física, é reconhecida pelo seu trabalho.

“Tem muita coisa acontecendo na minha vida, na minha carreira. Não me incomoda não", ela contou. "As pessoas comentam sobre as pernas, mas, reconhecem o meu trabalho, lotam os shows, cantam minhas músicas. Sabem tudo o que estou construindo como artista e empresária da indústria musical”, completou.

Durante o papo, a artista contou também que manter a boa forma não é o principal objetivo dos treinos. O que realmente importa, segundo ela, é a saúde mental. “É algo que não abro mão na minha rotina. O corpo é uma consequência dessa dedicação”.

Além disso, disse que não sabe o tamanho de suas medidas. “Medir não é algo com o que eu me preocupo. Treinando regularmente, as medidas e balança acabam perdendo a importância e podem desanimar. O importante é ver a mudança visual no corpo, nas roupas, na autoestima e na saúde”.