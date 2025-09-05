Hulk Paraíba impressiona com declaração para a esposa: 'Verdadeiro amor'

O jogador de futebol Hulk Paraíba se declarou para a esposa, Camila Ângelo, no dia em que ela completou mais um ano de vida

Hulk Paraíba usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a esposa, Camila Ângelo, que completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 5.

Em seu perfil oficial, o jogador de futebol do Atlético Mineiro compartilhou uma sequência de fotos ao lado da esposa, com quem tem duas filhas, Zaya, de três anos, e Aisha, de um, e escreveu uma bela declaração de amor.

"Hoje é o seu dia, meu amor. Quero aproveitar esse momento para dizer o quanto eu te admiro, respeito e amo. Você é minha companheira, meu porto seguro, a mulher que me inspira todos os dias com sua força, sua luz e sua forma única de enxergar a vida", disse o atleta no começo do texto.

Em seguida, Hulk agradeceu por ter Camila ao seu lado. "Ao seu lado aprendi que o verdadeiro amor não se mede em palavras, mas se sente em cada gesto, em cada sorriso, em cada cuidado. Sou grato a Deus por ter me dado você como presente e pela oportunidade de dividir meus sonhos e minha vida contigo", acrescentou.

"Feliz aniversário, minha princesa! Que Deus continue iluminando seus passos e que eu possa estar sempre ao seu lado, celebrando suas conquistas e te lembrando, todos os dias, do quanto é amada", declarou o jogador.

Além de Zaya e Aisha, Hulk Paraíba também é pai de Ian, Tiago e Alice, frutos de seu antigo relacionamento com Iran Ângelo.

Hulk Paraíba comemora o aniversário de 12 anos da filha com festão luxuoso

Alice, filha do jogador de futebol Hulk Paraíba, celebrou a chegada dos 12 anos de vida em grande estilo! A menina, fruto do antigo casamento do atleta com Iran Ângelo, ganhou um festão temático do pai para comemorar a data especial ao lado de amigos e familiares.

Por meio das redes sociais, Hulk mostrou detalhes do evento luxuoso, que contou com uma decoração caprichada cheia de brilhos. Os convidados da festa de Alice ainda aproveitaram diversas brincadeiras como escalada, piscina de bolinhas e espaço para balanços.

Nas imagens compartilhadas pelo atleta do Atlético Mineiro, é possível notar a presença dos demais filhos do jogador: Ian e Tiago, também frutos da antiga união do famoso com Iran Ângelo; e Zaya e Aisha, herdeiras de Hulk Paraíba com Camila Ângelo, sua atual esposa. As meninas, inclusive, vestiram looks iguais ao da aniversariante.

Pai coruja, o jogador de futebol se declarou à aniversariante do dia na legenda da publicação: "Hoje a minha princesa Alice completa 12 anos! Filha, você é um presente de Deus na minha vida, uma alegria que ilumina todos os meus dias. Ver você crescendo, sonhando e se tornando essa menina maravilhosa enche meu coração de orgulho e amor. Que essa nova fase seja cheia de bênçãos, saúde, paz, amizades verdadeiras e muitos sonhos realizados. Estarei sempre ao seu lado, torcendo, cuidando e te amando incondicionalmente. Feliz aniversário, minha princesa", disse ele. Veja!

