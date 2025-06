Hulk Paraíba aproveita o dia na piscina ao lado dos cinco filhos

O jogador de futebol Hulk Paraíba encantou os seguidores das redes sociais ao surgir curtindo o dia ao lado de seus filhos

O jogador de futebol Hulk Paraíba encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 23, ao compartilhar alguns registros em família.

Curtindo um período de férias durante a Copa do Mundo de Clubes, o atacante do Atlético Mineiro surgiu aproveitando o dia na piscina ao lado de seus cinco filhos: Ian, Tiago e Alice, frutos de seu antigo relacionamento com Iran Ângelo, e Zaya e Aisha, suas filhas com Camila Ângelo, sua atual esposa.

"Benção", escreveu na legenda da publicação. O post recebeu diversos elogios. "Lindos", disse um seguidor. "Maior patrimônio de um homem", afirmou outro. "Momento abençoado por Deus em família", falou um terceiro.

Vale lembrar que a filha caçula de Hulk, Aisha, completou um aninho e ganhou uma festa luxuosa neste último domingo, 23. O evento, que reuniu familiares e amigos próximos, contou com o tema da boneca infantil Hello Kitty, e teve uma decoração caprichada em tons de rosa, com direito a área reservada para os pequenos brincarem, mesa de doces e diversas opções de lembrancinhas em uma lojinha interativa, além de um bolo de 2,80m de altura.

