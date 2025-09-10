CARAS Brasil
Datas Especiais / Família!

Filha discreta de Roberto Justus aparece no aniversário de Fabiana Justus

Luiza Justus, a filha de Roberto Justus que mora nos EUA e vive longe dos holofotes, marcou presença no aniversário Fabiana Justus

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 11h54

Luiza Justus prestigia aniversário de Fabiana Justus
Luiza Justus prestigia aniversário de Fabiana Justus - Reprodução/Instagram

O aniversário de Fabiana Justus foi nesta terça-feira, 09, e a influenciadora digital comemorou a chegada de seus 39 anos com uma reunião intimista com a família em seu apartamento em São Paulo ao lado do marido, Bruno Levi D'Ancona, e seus três filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, e o pequeno Luigi.

Além de Roberto Justus e a esposa dele, Ana Paula Siebert, sua mãe Sacha Chryzman, e seus irmãos, Ricardo Justus e Rafaella Justus, a influencer contou com a presença da irmã que mora fora, nos EUA, a empresária Luiza Justus.

Em seus stories, Fabiana Justus postou fotos ao lado da irmã e celebrou a presença dela. "E quem tá aqui?", disse ela contente que a terceira herdeira de Roberto Justus está no Brasil para a data especial.

É bom lembrar que o empresário tem cinco filhos. Ricardo Justus e Fabiana Justus são do primeiro casamento dele com Sacha Chryzman. Luiza Justus é da união com Gisela Prochaska. Rafaella Justus da relação vivida com Ticiane Pinheiro e Vicky Justus do relacionamento atual.

Leia também:Saiba quem são os cinco filhos de Roberto Justus

Fabiana Justus e Luiza Justus
Fabiana Justus e Luiza Justus - Foto: Reprodução/Instagram
Fabiana Justus com as irmãs
Fabiana Justus com as irmãs - Foto: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus escolhe modelo estiloso para seu aniversário

O aniversário Fabiana Justus foi nesta terça-feira, 09, e a influenciadora digital reuniu os familiares em seu apartamento em São Paulo para celebrar a chegada de seus 39 anos. A herdeira de Roberto Justus deu um jantar para seus parentes próximos e escolheu um bolo estiloso para o momento.

Como de costume, a influencer encomendou o item de Mariana Franco Junqueira, confeiteira que sempre faz os doces da família Justus e de Ticiane Pinheiro. A famosa então se surpreendeu com a obra de arte, que tinha várias "dobraduras" comestíveis.

"Que bolo é esse?", escreveu ao mostrar o modelo em tons de verde. A responsável pelo doce deu detalhes de seu trabalho. Mariana contou que apenas a parte de cima era comestível, por se tratar de uma reunião pequena de pessoas. Ela ainda entregou o sabor: massa de baunilha, com recheio de dois amores, brigadeiro branco e brigadeiro ao leite. Veja todos os detalhes aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

fabiana justusRoberto JustusRafaella Justusfilha Roberto JustusLuiza Justusirmã fabiana justus

