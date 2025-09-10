Que bolo é esse? Fabiana Justus escolhe modelo estiloso para seu aniversário

Para festa intimista de seu aniversário de 39 anos em casa, Fabiana Justus escolhe bolo com 'dobraduras' e confeiteira dá detalhes da obra

O aniversário Fabiana Justus foi nesta terça-feira, 09, e a influenciadora digital reuniu os familiares em seu apartamento em São Paulo para celebrar a chegada de seus 39 anos. A herdeira de Roberto Justus deu um jantar para seus parentes próximos e escolheu um bolo estiloso para o momento.

Como de costume, a influencer encomendou o item de Mariana Franco Junqueira, confeiteira que sempre faz os doces da família Justus e de Ticiane Pinheiro. A famosa então se surpreendeu com a obra de arte, que tinha várias "dobraduras" comestíveis.

"Que bolo é esse?", escreveu ao mostrar o modelo em tons de verde. A responsável pelo doce deu detalhes de seu trabalho. Mariana contou que apenas a parte de cima era comestível, por se tratar de uma reunião pequena de pessoas. Ela ainda entregou o sabor: massa de baunilha, com recheio de dois amores, brigadeiro branco e brigadeiro ao leite .

Sobre os enfeites, a especialista comentou que eram feitos de papel de arroz. "Sabor é muito parecido com uma hóstia", descreveu. Mariana ainda respondeu uma dúvida sobre como cortar o bolo. "Confesso que o primeiro pedaço dá um certo trabalho, mas depois do segundo pedaço já pega o jeito, costumo dividir um único pedaço em dois, porque são altos os nossos bolos", escreveu.

Veja os detalhes do bolo de Fabiana Justus:

Bolo de Fabiana Justus - Foto: Reprodução/Instagram

