Filha caçula de Romário celebra 3 anos de namoro: 'Não vejo a hora'

A influenciadora e filha caçula do ex-jogador de futebol Romário Faria, a jovem Ivy, celebrou três anos de relacionamento com o namorado

A influenciadora e filha caçula do ex-jogador de futebol Romário Faria, a jovem Ivy, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para celebrar uma data especial: ela e o namorado, o também influenciador Caio Freitas, completaram três anos de namoro. Na publicação, Ivy compartilhou momentos marcantes ao lado do amado, incluindo a primeira foto juntos e o pedido de namoro.

Na legenda, ela se declarou: "Hoje o meu amor e eu completamos 3 anos de namoro. São três anos de muito amor e companheirismo, o Caio é um homem maravilhoso que me trata como uma princesa. Não vejo a hora de te ver e te encher de beijinhos. Feliz 3 anos para nós".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ivy Faria (@mundo.da.ivy)

Como Ivy conheceu o namorado?

Os dois se conheceram no evento Expedição 21, que reuniu jovens com Síndrome de Down. Em 2022, ao anunciar o namoro, Ivy contou detalhes. "É, realmente a Expedição 21 foi uma experiência incrível e, de quebra, ainda me trouxe um 'presente' que foi o Caio. Eu fui pedida em namoro. Será que eu aceitei? Mas é claro que aceitei. É isso, gente, eu e o Caio estamos oficialmente namorando. Meus pais e meus irmãos já aprovaram! Aguenta, coração, o Caio mora em outra cidade, mas ainda bem que temos as chamadas de vídeo para matar a saudade", disse ela na época.

Ivy foi aprovada no vestibular recentemente

Em fevereiro deste ano, Ivy compartilhou que foi aprovada no vestibular para cursar Artes Cênicas na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), no Rio de Janeiro. "Gente, estou muito feliz! Fui aprovada no vestibular do bacharelado em Artes Cênicas da CAL. Meu sonho desde pequena é ser atriz e agora vou estudar para isso! Estou muito feliz", escreveu a jovem na legenda.

Vale lembrar que, além de Ivy, ele é pai de Moniquinha, Romarinho, Danielle, Raphael e Isabella.

Leia também: Romário anuncia a morte da mãe: ‘Tristeza e já com uma saudade imensa’