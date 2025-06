Fernando Zor divide foto rara com a filha caçula em aniversário: 'Me motiva'

O cantor Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, realizou uma homenagem de aniversário à filha caçula, Alice, que compeltou 11 anos

O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, encantou os fãs ao compartilhar uma foto rara ao lado da filha caçula, Alice Zor. A menina, fruto de seu antigo relacionamento com Mikelly Medeiros, completou 11 anos de vida e ganhou uma bela homenagem de aniversário do pai coruja.

Em seu perfil oficial, Fernando publicou um clique registrado na festinha da herdeira, ocorrida no domingo, 1º. Esbanjando alegria, pai e filha posaram sorridentes para a câmera em meio a decoração caprichada e bem colorida do evento.

"Hoje, 01 de junho. É dia de celebrar o amor, esse amor que me motiva, amor verdadeiro que só Deus pode nos proporcionar. Parabéns princesa do papai! Que esse sorriso mais lindo continue colorindo o mundo. Te amo minha filha. Feliz aniversário", declarou o cantor sertanejo na legenda da postagem.

Além de Alice, Fernando Zor também é pai de Kamily Zor. A jovem é fruto de seu antigo relacionamento com Aline Oliveira. Discreto em relação a vida pessoal, a dupla de Sorocaba costuma compartilhar raros registros em família.

Fernando Zor passou por cirurgia recentemente

Em abril deste ano, Fernando Zor usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua saúde. Em uma publicação em seu perfil oficial, ele contou que passou por uma cirurgia e deu detalhes do procedimento.

"Gente, está todo mundo aí me perguntando o que aconteceu, por que que eu estou no hospital. Fiz uma cirurgia no ombro, tá? Está tudo certo, nada agressivo, nada preocupante. E uma equipe bacana para caramba aqui colocou meu ombro no lugar. Já estava com dor há um tempo. Está tudo certo, tá? Valeu, valeu, valeu", disse ele, que tranquilizou os fãs.

