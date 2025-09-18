Início » Datas Especiais » Fátima Bernardes comemora aniversário com festa intimista; veja foto
Fátima Bernardes comemora aniversário com festa intimista; veja foto

A jornalista Fátima Bernardes celebrou seu aniversário de 63 anos de forma intimista. Veja uma foto da comemoração!

Por Juliana Dracz
Fátima Bernardes celebra aniversário de 63 anos - Foto: Reprodução @biabonemer e @fatimabernardes

Filha dos jornalistas Fátima Bernardes William BonnerBeatriz Bonemer usou as redes sociais nesta quarta-feira, 17, para celebrar uma data especial. Nos stories de seu perfil, ela mostrou um registro da comemoração do aniversário de sua mãe, que completou 63 anos.

A foto compartilhada mostra que a jornalista ganhou uma comemoração discreta e intimista. A apresentadora aparece inclinada sobre uma mesa, soprando as velas de um bolo vermelho decorado com corações no topo. Ao fundo, é  possível ver parte de uma parede clara, um quadro colorido e algumas cadeiras ao redor da mesa, indicando que eles fizeram a refeição especial em casa.

Mais cedo, Beatriz se declarou para a mãe. “Hoje é aniversario da minha mãe e companheira de viagens, shows, almoços e dias de sol. Feliz aniversário. Te amo”, ela escreveu.

Fátima Bernardes celebra aniversário de 63 anos – Foto: Reprodução @biabonemer
Fátima Bernardes celebra aniversário de 63 anos – Foto: Reprodução @biabonemer

Declaração de Túlio Gadelha

A apresentadora também foi foi surpreendida logo pela manhã por Túlio Gadelha, seu namorado, que preparou uma bela homenagem de aniversário para ela.

Em uma publicação em seu perfil, o deputado compartilhou uma sequência de fotos românticas do casal e aproveitou para se declarar à amada. Em seu texto, ele contou o quanto se sente feliz e completo em poder dividir a vida com a artista.

“Hoje é o dia dela. Da minha companheira de vida, de momentos incríveis, comuns e algumas vezes até difíceis. Como é a vida. A pessoa que escolhi pra viver cada um desses momentos. O meu primeiro bom dia e meu último boa noite há quase oito anos“, iniciou ele.

E completou: “Que Deus continue iluminando a vida dessa mulher linda, inteligente, gentil, apaixonada pelas pessoas e pela vida. Feliz aniversário, amor“.

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha – Foto: Reprodução / Instagram

