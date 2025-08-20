CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Fátima Bernardes guarda item marcante do início no Jornal Nacional; confira
TV / Nostalgia

Fátima Bernardes guarda item marcante do início no Jornal Nacional; confira

Apresentadora Fátima Bernardes compartilha lembrança de estreia e mostra lado pessoal nas redes sociais: "Não consigo me desfazer dele"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 21h06

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fátima Bernardes
Fátima Bernardes - Foto: Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes revelou um detalhe curioso sobre sua trajetória no telejornalismo. Durante o vídeo “Eita! 35 Fatos e curiosidades sobre mim (que quase ninguém conhece)”, publicado em seu canal pessoal no YouTube, a jornalista contou que mantém um objeto especial de sua estreia no Jornal Nacional e explicou a importância dessa lembrança para sua carreira.

O item em questão é o blazer usado em sua primeira apresentação como titular do telejornal, em 1998. Fátima contou que a peça se tornou um símbolo de valor afetivo e representa um marco importante em sua história profissional. "Não consigo me desfazer dele. Foi um dia muito especial e esse blazer carrega muitas memórias", afirmou a jornalista.

Atualmente longe das câmeras da televisão, Fátima tem se dedicado à produção de conteúdo digital, onde compartilha memórias, curiosidades e reflexões com os seguidores. O vídeo faz parte de uma fase mais íntima da jornalista, que já soma mais de 300 mil inscritos em seu canal no YouTube, mostrando um lado pessoal pouco visto durante os anos de bancada.

A iniciativa tem permitido que os seguidores conheçam um lado mais descontraído da jornalista, que marcou gerações à frente da Tv Globo. O vídeo que mostrou o blazer também revelou um pouco das memórias da apresentadora fora da bancada, evidenciando como ela tem usado as redes para não perder o contato com os fãs.

Nova fase e contato direto com o público

Fátima, que deixou o comando do programa matinal Encontro, em 2022, vem usando a plataforma para revisitar momentos marcantes de sua trajetória e falar de aspectos menos conhecidos de sua vida.

Com mais de três décadas na televisão, a jornalista construiu uma carreira sólida, marcada por sua estreia no Jornal Nacional, onde dividiu a bancada com William Bonner. Agora, a jornalista se reinventa no ambiente digital, mantendo sua relevância e mostrando que continua próxima do público.

Leia também: Fátima Bernardes abre álbum de fotos de viagem com o namorado: 'Foi maravilhoso'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Fátima Bernardes
Fátima Bernardes Fátima Bernardes   

Leia também

Deu ruim

Mel Fronckowiak - Foto: Reprodução / Instagram

Mel Fronckowiak relembra gafe com bolsa de grife avaliada em R$ 27 mil

Maternidade

Fabiula Nascimento - Foto: Reprodução / Instagram

Fabiula Nascimento revela curiosidades sobre os filhos com Emilio Dantas

Luto

Nadja Haddad e Maria Auxiliadora - Foto: Reprodução / Instagram

Morre a mãe de Nadja Haddad após ficar alguns dias na UTI: ‘Vai ter paz'

Bastidores

Ana Paula Renault - Foto: Reprodução / Instagram

Ana Paula Renault revela verdadeiro motivo de sua ausência no Melhor da Tarde

DNA DO CRIME

Letícia Tomazella estrelou DNA Do Crime e integra produção true crime da Prime Video - Cleber Correâ

Letícia Tomazella fala sobre sucesso em produções de true crime: 'Presente'

Novidade

Tiago Leifert - Foto: Divulgação

Tiago Leifert é confirmado como apresentador do The Voice Brasil no SBT

Últimas notícias

Duda ReisMédica alerta Duda Reis após retomada da rotina: 'Exige atenção redobrada'
Bruna Biancardi posta fotos das filhasBruna Biancardi posta fotos encantadoras das filhas: 'Recarregam minha energia'
Priscila Fantin e Bruno LovesPriscila Fantin comenta possível retorno à TV e novos passos na família: 'Mais do que nunca'
Astrid FontenelleMédica analisa virada de Astrid Fontenelle após os 60: 'É processo, não castigo'
Fernanda RodriguesFernanda Rodrigues conta sobre retirada de carcinoma
Tati Weston-Webb anuncia primeira gravidezSurfista Tatiana Weston-Webb anuncia gravidez: 'Sempre foi um sonho'
Fátima BernardesFátima Bernardes guarda item marcante do início no Jornal Nacional; confira
Victor Igoh e Emily GarciaMenino ou menina? Emily Garcia revela gênero do primeiro filho
Filha de Key Alves e Bruno Rosa será RosaMariaNome da filha de Key Alves e Bruno Rosa carrega ‘poder de influência’, aponta numeróloga
Maria Cavalcante e Cristiano DeyvidMaria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha recém-nascida
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade