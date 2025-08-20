Fátima Bernardes guarda item marcante do início no Jornal Nacional; confira

Apresentadora Fátima Bernardes compartilha lembrança de estreia e mostra lado pessoal nas redes sociais: "Não consigo me desfazer dele"

Fátima Bernardes revelou um detalhe curioso sobre sua trajetória no telejornalismo. Durante o vídeo “Eita! 35 Fatos e curiosidades sobre mim (que quase ninguém conhece)”, publicado em seu canal pessoal no YouTube, a jornalista contou que mantém um objeto especial de sua estreia no Jornal Nacional e explicou a importância dessa lembrança para sua carreira.

O item em questão é o blazer usado em sua primeira apresentação como titular do telejornal, em 1998. Fátima contou que a peça se tornou um símbolo de valor afetivo e representa um marco importante em sua história profissional. "Não consigo me desfazer dele. Foi um dia muito especial e esse blazer carrega muitas memórias", afirmou a jornalista.

Atualmente longe das câmeras da televisão, Fátima tem se dedicado à produção de conteúdo digital, onde compartilha memórias, curiosidades e reflexões com os seguidores. O vídeo faz parte de uma fase mais íntima da jornalista, que já soma mais de 300 mil inscritos em seu canal no YouTube, mostrando um lado pessoal pouco visto durante os anos de bancada.

A iniciativa tem permitido que os seguidores conheçam um lado mais descontraído da jornalista, que marcou gerações à frente da Tv Globo. O vídeo que mostrou o blazer também revelou um pouco das memórias da apresentadora fora da bancada, evidenciando como ela tem usado as redes para não perder o contato com os fãs.

Nova fase e contato direto com o público

Fátima, que deixou o comando do programa matinal Encontro, em 2022, vem usando a plataforma para revisitar momentos marcantes de sua trajetória e falar de aspectos menos conhecidos de sua vida.

Com mais de três décadas na televisão, a jornalista construiu uma carreira sólida, marcada por sua estreia no Jornal Nacional, onde dividiu a bancada com William Bonner. Agora, a jornalista se reinventa no ambiente digital, mantendo sua relevância e mostrando que continua próxima do público.

