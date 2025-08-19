Fabiana Justus se derrete ao comemorar o aniversário do filho: 'Meu amorzinho'

A influenciadora digital Fabiana Justus comemorou o aniversário de dois anos do filho caçula, Luigi, com uma bela homenagem na web

Fabiana Justus usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho caçula, Luigi. O menino, fruto de seu casamento com Bruno Levi D'Ancona, completou dois anos nesta terça-feira, 19.

Para comemorar a data especial, a influenciadora digital recordou nos Stories uma foto do parto do herdeiro. Na imagem, ela e o marido posam sorridente com o bebê, que está deitado no colo da mamãe.

"2 anos do meu amorzinho! Meu companheiro! Te amo tanto que não sei nem explicar", se derreteu a famosa, que também é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, de seis anos. "Um dos dia dias mais felizes da minha vida", afirmou.

Recentemente, a herdeira de Roberto Justus compartilhou a mudança que fez no quarto de Luigi. Nas redes sociais, Fabiana mostrou que o ambiente, que antes tinha tinha um berço, agora conta com uma cama montessoriana e uma escrivaninha para o menino fazer suas brincadeiras e atividades.

Nos registros, o garoto surgiu se divertindo com a novidade e esbanjou fofura ao posar com a mãe no local. "Meu menino cresceu! Ganhou uma caminha (camona) pra gente poder deitar juntinho e curtir os momentos mais especiais! Tô apaixonada pela evolução do quartinho dele", disse ela.

Confira:

Fabiana Justus comemora o aniversário do filho caçula - Foto: Instagram

Fabiana Justus expõe mudanças curiosas no corpo após transplante de medula

Fabiana Justus revelou algumas mudanças que sentiu em seu corpo após passar pelo transplante de medula. A revelação curiosa aconteceu após ela receber a mensagem de uma seguidora através da caixinha de perguntas que abriu nos Stories.

"Além do gosto pela atividade física, o que mais mudou em você depois do transplante da medula?", quis saber uma fã da influenciadora digital, que relembrou o fato de Fabiana começar a realizar atividades físicas para a manutenção de sua saúde.

A famosa, então, respondeu: "Vou falar duas coisas muito curiosas que mudaram: não tenho mais intolerância à lactose e também, não sou mais picada por mosquitos. Sério, eu era aquela pessoa que todos os mosquitos picavam sempre! Depois do transplante, eu não lembro de alguma picada que tomei [risos]", contou. Fabiana ainda falou sobre a manutenção da remissão de seu câncer. "Serão 24 ciclos no total dessa medicação que eu tomo para a manutenção da remissão. Eu já estou no ciclo 14, mais que a metade! Ufa"', celebrou ela.

Leia também:Fabiana Justus revela ‘gatilho emocional’ após morte de Preta Gil