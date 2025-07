Fabiana Justus revela ‘gatilho emocional’ após morte de Preta Gil

Fabiana Justus confidencia que a morte de Preta Gil após o câncer a deixou triste por também enfrentar uma doença

A influenciadora digital Fabiana Justus, que é filha do empresário Roberto Justus, confidenciou que a notícia da morte de Preta Gil a deixou triste por causa das circunstâncias. A estrela também vive a luta contra o câncer e passou por um longo tratamento, e ela disse que sentiu gatilhos com a notícia por Preta também ter sido uma paciente que tinha câncer.

“Não tem como não ficar mal… Nós, pacientes oncológicos, torcemos muito uns pelos outros. É uma sensação de que ‘uma de nós’ se foi. Eu tinha muita esperança de que ela iria ficar bem. E lógico que uma notícia dessa, além de tristeza, dá muitos gatilhos. Mas meus médicos sempre ficam relembrando que cada paciente é um, cada doença é uma, cada corpo é um e cada resposta é uma…”, refletiu nas redes sociais.

Fabiana ainda destacou que seu tratamento está evoluindo muito bem. Ela teve leucemia mieloide aguda e passou por transplante de medula óssea. Hoje em dia, a influencer já está em remissão e faz apenas o tratamento de manutenção com medicamentos no hospital. "Meu tratamento é de manutenção! Estou em remissão (zerada da doença) desde antes do transplante de medula e assim permanecerei para sempre se Deus quiser”, disse ela, que fará a manutenção até maio de 2026.

Você sabia? Fabiana Justus revelou mudança do tipo sanguíneo após transplante

A influenciadora digital Fabiana Justus surpreendeu ao revelar uma mudança em seu corpo após passar pelo transplante de medula óssea. Ela teve uma leucemia em 2024 e precisou passar pelo procedimento para superar a doença. Hoje em dia, a jovem está em remissão da doença e segue em tratamento até a cura.

Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, Justus contou que teve uma mudança em seu tipo sanguíneo. Ela tinha o sangue tipo A-, mas ele mudou para A+ após o procedimento. Assim, ela explicou o motivo da mudança.

“A medula é que produz o sangue do nosso corpo. Portanto, a partir do momento que minha medula antiga foi destruída e eu peguei uma medula nova, é a nova medula que produz o sangue no meu corpo! Hoje minha medula é 100% a do doador! Então, meu sangue é o dele também! Curioso, né? A ciência é incrível”, disse ela.

Fabiana Justus até contou que o DNA do seu sangue mudou. “É complexo, eu também demorei para entender. O meu DNA continua sendo o mesmo (pela saliva, amostra da bochecha, etc). Somente o DNA do sangue que é do doador. O restante do meu corpo continua tendo o meu DNA porque o transplante não altera as células do tudo, apenas do meu sangue (que agora é o dele)”, explicou.

