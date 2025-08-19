CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Fabiana Justus faz surpresa de aniversário para o filho; confira
Datas Especiais / Parabéns!

Fabiana Justus faz surpresa de aniversário para o filho; confira

No aniversário de dois anos do filho, Fabiana Justus faz surpresa para o pequeno logo ao acordar e emociona com vídeo do momento

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 09h34

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fabiana Justus faz surpresa para o filho
Fabiana Justus faz surpresa para o filho - Foto: Reprodução/Instagram

O filho caçula de Fabiana Justus e Bruno D’Ancona, o pequeno Luigi, está completando dois anos nesta terça-feira, 19, e já acordou com uma surpresa logo ao deixar seu quarto. Na rede social, a influenciadora digital postou um vídeo do momento e encantou os internautas.

O caçula dos empresários foi surpreendido ao abrir a porta e ver alguns balões amarrados em ursinhos de pelúcia. "Meu bebê já tem 2 anos! Tempo, vai mais devagar!", disse a famosa ao exibir o registro cheio de fofura.

A reação dele logo gerou vários comentários. "Que lindo! Ele é muito fofo. Que Deus abençoe a vida do Luigi", escreveram e desejaram vários um feliz aniversário para o garoto.

Ainda em seus stories, Fabiana Justus fez mais homenagens para o filho e relembrou o dia do nascimento dele. O parto de Luigi foi recordado. A influencer mostrou como foiseu trabalho de parto até chegar a parir por parto normal.

Fabiana Justus conta como educa os filhos

Mãe de três, a influenciadora digital Fabiana Justus contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital qual tipo de mãe ela é. Casada com Bruno D'Ancona, a empresária teve as gêmeas, Chiara e Sienna, de seis anos, e o pequeno Luigi, de dois anos.

Apesar de terem uma boa condição financeira, a influencer revelou que coloca limites principalmente nos avôs na hora de dar presentes para as crianças. Fabiana Justus disse que pede que as datas especiais sejam respeitadas para eles darem valor às coisas. Além disso, a famosa comentou que conversa bastante com os herdeiros e que preza por uma educação que os ensine a lidar com o tédio, frustrações e outras adversidades.

"Eu sou uma mãe que conversa muito com os meus filhos, mesmo pequenininhos, sempre explico muito as coisas, mas não sou uma mãe que é super permissível, que tudo pode, eu falo, por exemplo, até brigo com os vovôs, falo que não pode dar presente fora de hora, quero que meus filhos almejem as coisas, que elas desejem as coisas, então elas têm vontade de uma bonequinha, elas podem ganhar em uma data especial, então não é do nada que ela vai ganhar aquele bonequinha, eu acho isso super importante", compartilhou o que pensa. Leia mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

fabiana justusLuigifilho fabiana justus
Fabiana Justus Fabiana Justus   

Leia também

REPRESENTAÇÃO!

Nesta terça-feira, 19, é comemorado o Dia Nacional do Orgulho Lésbico - Fotos: Reprodução/Instagram

Dia Nacional do Orgulho Lésbico: Conheça famosas que levantam a bandeira LGBT+

2 anos

Fabiana Justus comemora o aniversário do filho caçula - Foto: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus se derrete ao comemorar o aniversário do filho: 'Meu amorzinho'

Homenagem

Edu Guedes comemora o aniversário da mãe - Foto: Reprodução/Instagram

Edu Guedes posta fotos raras com a mãe e se declara em data especial

Homenagens

Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann se declara ao namorado Nattan nas redes sociais

Família!

Regina Volpato comemora aniversário da filha - Reprodução/Instagram

Regina Volpato comemora aniversário da filha com fotos raras: 'Orgulho'

Parabéns!

Viih Tube e Eliezer - Foto: Reprodução / Instagram

Viih Tube faz aniversário de 25 anos e ganha declaração especial de Eliezer

Últimas notícias

Celso (Rainer Cadete)Êta Mundo Melhor!: Carta misteriosa de Celso levanta suspeitas em despedida
Deborah Evelyn e Detlev SchneiderDeborah Evelyn comove ao homenagear o marido falecido: 'Meu grande amor'
A astróloga explicou mais detalhes por trás do nome do filho de Mariana RiosAstróloga analisa nome escolhido para o filho de Mariana Rios: 'Sentença de vida'
Laíze Câmara, atriz de Guerreiros do SolAtriz de Guerreiros do Sol, Laíze Câmara fala sobre procedimentos estéticos: 'Aversão'
Edu Guedes e Ana HickmannAna Hickmann curte momento de lazer com Edu Guedes: 'Dias mais leves ao seu lado'
Rodrigo Faro e Vera VielRodrigo Faro recorda afastamento do trabalho após diagnóstico de câncer da esposa
Graciele Lacerda, Clara e Zezé Di CamargoBatizado da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve bolo sofisticado; veja foto
Fabiana Justus faz surpresa para o filhoFabiana Justus faz surpresa de aniversário para o filho; confira
Paola Carosella e Henrique FogaçaPaola Carosella se manifesta sobre boatos de romance com Henrique Fogaça
Fabiana Justus comemora o aniversário do filho caçulaFabiana Justus se derrete ao comemorar o aniversário do filho: 'Meu amorzinho'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade