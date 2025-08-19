Fabiana Justus faz surpresa de aniversário para o filho; confira

No aniversário de dois anos do filho, Fabiana Justus faz surpresa para o pequeno logo ao acordar e emociona com vídeo do momento
O filho caçula de Fabiana Justus e Bruno D’Ancona, o pequeno Luigi, está completando dois anos nesta terça-feira, 19, e já acordou com uma surpresa logo ao deixar seu quarto. Na rede social, a influenciadora digital postou um vídeo do momento e encantou os internautas.
O caçula dos empresários foi surpreendido ao abrir a porta e ver alguns balões amarrados em ursinhos de pelúcia. "Meu bebê já tem 2 anos! Tempo, vai mais devagar!", disse a famosa ao exibir o registro cheio de fofura.
A reação dele logo gerou vários comentários. "Que lindo! Ele é muito fofo. Que Deus abençoe a vida do Luigi", escreveram e desejaram vários um feliz aniversário para o garoto.
Ainda em seus stories, Fabiana Justus fez mais homenagens para o filho e relembrou o dia do nascimento dele. O parto de Luigi foi recordado. A influencer mostrou como foiseu trabalho de parto até chegar a parir por parto normal.
Ver essa foto no Instagram
Mãe de três, a influenciadora digital Fabiana Justus contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital qual tipo de mãe ela é. Casada com Bruno D'Ancona, a empresária teve as gêmeas, Chiara e Sienna, de seis anos, e o pequeno Luigi, de dois anos.
Apesar de terem uma boa condição financeira, a influencer revelou que coloca limites principalmente nos avôs na hora de dar presentes para as crianças. Fabiana Justus disse que pede que as datas especiais sejam respeitadas para eles darem valor às coisas. Além disso, a famosa comentou que conversa bastante com os herdeiros e que preza por uma educação que os ensine a lidar com o tédio, frustrações e outras adversidades.
"Eu sou uma mãe que conversa muito com os meus filhos, mesmo pequenininhos, sempre explico muito as coisas, mas não sou uma mãe que é super permissível, que tudo pode, eu falo, por exemplo, até brigo com os vovôs, falo que não pode dar presente fora de hora, quero que meus filhos almejem as coisas, que elas desejem as coisas, então elas têm vontade de uma bonequinha, elas podem ganhar em uma data especial, então não é do nada que ela vai ganhar aquele bonequinha, eu acho isso super importante", compartilhou o que pensa. Leia mais aqui!
