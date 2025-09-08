Ex-cunhada de Virginia manda recado no aniversário de José Leonardo

No aniversário de José Leonardo, Thais Gebelein, ex-cunhada de Virginia, escreve recado para o bebê marcando a influenciadora e Zé Felipe

A esposa de Pedro Leonardo, a influencer Thais Gebelein, não deixou de fazer uma declaração no aniversário de José Leonardo nesta segunda-feira, 08. Em seus stories da rede social, a arquiteta de formação compartilhou fotos com o bebê e fez a homenagem.

A loira então recordou uma foto tirada no Ano Novo na Fazenda Talismã e um clique do menino usando uma roupa verde quadriculada.

"Nosso pequeno hoje é seu dia! Que seu 1º ano seja especial, cheio de amor e descobertas. Titia ama você, baba, tem vontade de entrar na tela! Parabéns, José!", escreveu Thais marcando os pais do aniversariante.

Completando seu primeiro ano de vida, José Leonardo recebeu homenagens da família na rede social. Virginia Fonseca fez uma e Poliana Rocha comentou. Os parabéns para o menino foi sem a presença do pai, mas um detalhe envolvendo o cantor na mesa chamou a atenção.

Thais Gebelein parabeniza José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-cunhada de Virginia explica curtida em post com crítica para a influencer

Esposa de Pedro Leonardo, a influencer Thais escreveu uma mensagem para justificar sua curtida em um post que criticava a ex-cunhada Virginia Fonseca. Neste final de semana, um post falando sobre roupas com vulgaridade usou fotos de Virginia para ilustrar o tema. Quando a publicação viralizou, Thais curtiu o item e deu o que falar.

No entanto, Thais falou sobre a curtida ao dizer que cada um tem seu estilo para se vestir e alfinetou quem se importa com curtidas nas redes sociais.

"Vocês estão nessa ainda? De curtida? Ainda mais em uma semana de cirurgia! Olha essa camada é tão mais profunda apesar de concordar em termos com a razura da frase! Acho que antes de tudo devemos falar de estilo, gosto... e cada um tem um e tudo bem, não? A Vi é linda, jovem e vou sempre torcer por ela, independente do que ela esteja vestindo, acertando, errando, não sei se vocêss estão comparando alguém com ela, mas só lembrando que cada um tem seu estilo, idade, corpo e está tudo bem! Parem de causar com essa bobeira!", afirmou.