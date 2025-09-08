CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Ex-cunhada de Virginia manda recado no aniversário de José Leonardo
Datas Especiais / Parabéns!

Ex-cunhada de Virginia manda recado no aniversário de José Leonardo

No aniversário de José Leonardo, Thais Gebelein, ex-cunhada de Virginia, escreve recado para o bebê marcando a influenciadora e Zé Felipe

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 12h03

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Thais Gebelein manda recado para José Leonardo
Thais Gebelein manda recado para José Leonardo - Reprodução/Instagram

A esposa de Pedro Leonardo, a influencer Thais Gebelein, não deixou de fazer uma declaração no aniversário de José Leonardo nesta segunda-feira, 08. Em seus stories da rede social, a arquiteta de formação compartilhou fotos com o bebê e fez a homenagem.

A loira então recordou uma foto tirada no Ano Novo na Fazenda Talismã e um clique do menino usando uma roupa verde quadriculada.

"Nosso pequeno hoje é seu dia! Que seu 1º ano seja especial, cheio de amor e descobertas. Titia ama você, baba, tem vontade de entrar na tela! Parabéns, José!", escreveu Thais marcando os pais do aniversariante.

Completando seu primeiro ano de vida, José Leonardo recebeu homenagens da família na rede social. Virginia Fonseca fez uma e Poliana Rocha comentou. Os parabéns para o menino foi sem a presença do pai, mas um detalhe envolvendo o cantor na mesa chamou a atenção.

Thais Gebelein parabeniza José Leonardo
Thais Gebelein parabeniza José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram
Thais Gebelein parabeniza José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram
Thais Gebelein parabeniza José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-cunhada de Virginia explica curtida em post com crítica para a influencer

Esposa de Pedro Leonardo, a influencer Thais escreveu uma mensagem para justificar sua curtida em um post que criticava a ex-cunhada Virginia Fonseca. Neste final de semana, um post falando sobre roupas com vulgaridade usou fotos de Virginia para ilustrar o tema. Quando a publicação viralizou, Thais curtiu o item e deu o que falar.

No entanto, Thais falou sobre a curtida ao dizer que cada um tem seu estilo para se vestir e alfinetou quem se importa com curtidas nas redes sociais.

"Vocês estão nessa ainda? De curtida? Ainda mais em uma semana de cirurgia! Olha essa camada é tão mais profunda apesar de concordar em termos com a razura da frase! Acho que antes de tudo devemos falar de estilo, gosto... e cada um tem um e tudo bem, não? A Vi é linda, jovem e vou sempre torcer por ela, independente do que ela esteja vestindo, acertando, errando, não sei se vocêss estão comparando alguém com ela, mas só lembrando que cada um tem seu estilo, idade, corpo e está tudo bem! Parem de causar com essa bobeira!", afirmou. 

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

pedro leonardoZé FelipeVirginiaVirginia FonsecaThais GebeleinJosé Leonardoaniversário josé leonardo
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

1 ano

Poliana Rocha com o neto, José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram/@danilocgouveia

Poliana Rocha se derrete no aniversário de José Leonardo: 'Netinho mais perfeito'

VEM AÍ

Leandra Leal completa 43 anos - Foto: Reprodução/Instagram

Leandra Leal chega aos 43 anos; atriz é vilã da próxima novela das sete

Parabéns!

Neta de Ana Maria Braga completa 11 anos - Reprodução/Instagram

Neta de Ana Maria Braga completa 11 anos e impressiona com beleza

Família

Zé Felipe e José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe celebra 1 ano do filho caçula e detalhe chama atenção; veja

CASAMENTO

Natasha Dantas e William Bonner - Foto: Reprodução/Instagram

Natasha Dantas mostra registros raros com William Bonner em aniversário de casamento

Parabéns!

Virginia celebra aniversário de José Leonardo - Reprodução/Instagram

Sem Zé Felipe, Virginia celebra aniversário do filho e detalhe do ex chama atenção

Últimas notícias

Juju Salimeni e o noivo mostram o projeto da nova mansãoJuju Salimeni compra mansão de R$ 19 milhões e revela como será a decoração
Zé Neto enfrentou o vício em cigarro eletrônicoMédico alerta para vício enfrentado por Zé Neto: 'Risco de dependência muito maior'
Angela Ro RoMorte de Angela Ro Ro comove fãs e famosos na web; veja as homenagens
Poliana Rocha com o neto, José LeonardoPoliana Rocha se derrete no aniversário de José Leonardo: 'Netinho mais perfeito'
Ana ClaraEstrela da Casa sofre mudança radical na eliminação da semana
Angela Ro RoCantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos após internação
Virginia mostra consequência de sua ansiedadeVirginia mostra consequências físicas de sua ansiedade: 'Até machucar'
Jair BolsonaroJair Bolsonaro pede saída da prisão domiciliar para cirurgia; saiba o que ele tem
Nicole Bahls na Dança dos Famosos: Astróloga fala sobre desafios da influencerNicole Bahls dá a volta por cima no Dança dos Famosos e astróloga alerta: 'Balanço'
Leandra Leal completa 43 anosLeandra Leal chega aos 43 anos; atriz é vilã da próxima novela das sete
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade