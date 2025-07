Ele cresceu! Juliana Paes divide foto rara com o filho caçula em data especial

Dia de festa! A atriz Juliana Paes prestou uma homenagem especial ao filho caçula, Antônio, que completou 12 anos de vida; confira

Dia de festa na família de Juliana Paes! A atriz usou as redes sociais na segunda-feira, 21, para prestar uma bela homenagem ao filho caçula, Antônio, que completou 12 anos de vida. O menino é fruto de seu casamento com Carlos Eduardo Baptista.

Juliana, que costuma ser discreta em relação a vida pessoal, abriu uma exceção em comemoração a data especial e publicou uma foto rara ao lado do herdeiro mais novo. Na imagem, o menino aparece abraçado com a mãe, que não escondeu a alegria em poder celebrar mais um ano de vida do caçula.

" 12 anos de amor sem fim! Antônio ainda por cima é canceriano ", escreveu a artista na legenda da postagem, mencionando o signo astrológico do filho. Vale lembrar que além de Antônio, Juliana Paes e Carlos Eduardo também são pais de Pedro, de 14 anos.

Recentemente, a atriz publicou uma sequência de cliques ao lado dos dois herdeiros. "Minha sexta à noite... Oh sorte!", declarou ela, mostrando o momento cheio de carinho com os meninos. Nos comentários, os internautas admiraram o trio. "Perfeitos", elogiaram. "Muito amor envolvido", disseram outros.

Juliana Paes celebra 12 anos do filho - Reprodução/Instagram

A família de Juliana Paes

Em 2024, Juliana Paes encantou ao mostrar alguns registros de sua família na rede social. Discreta, raramente a famosa exibe seu marido, o empresário Dudu Baptista, e os filhos que tem com ele, Pedro e Antônio.

Curtindo a praia de Búzios, no Rio de Janeiro, a ex-contratada fixa da Globo apareceu deslumbrante tomando sol com um look de praia vermelho e depois postou os registros com os herdeiros. No mar, ela surgiu falando com o caçula, que apareceu com uma prancha nas mãos.

Depois, Juliana Paes fez uma selfie com o garoto, que, segundo ela, estava com sono. Em seguida, ela revelou o registro da família toda reunida. Curtindo o dia ensolarado, ela apareceu com um biquíni bege, chapéu na cabeça, óculos escuros e um copo na mão para se refrescar; confira os registros da família!

