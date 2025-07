Ele cresceu! Filho mais velho de Juliana Paes surge mais alto do que a mãe

Com apenas 14 anos, filho mais velho de Juliana Paes rouba a cena em nova foto por causa de sua altura: ‘Eu tô chocada com o tamanho!’

A atriz Juliana Paes agitou as redes sociais ao compartilhar uma nova foto ao lado dos seus filhos, Pedro, de 14 anos, e Antônio, de 12 anos, frutos do casamento com Carlos Eduardo Baptista. Nesta sexta-feira, 18, ela posou ao lado dos herdeiros no aeroporto e o tamanho de Pedro chamou a atenção.

Filho mais velho da atriz, Pedro mostrou o quanto já cresceu. O rapaz apareceu mais alto do que a mãe. Tanto que os seguidores da artista comentaram sobre a altura dele.

“Eu estou chocada com o tamanho! Vi esses príncipes nascerem”, disse uma seguidora. “Não creio que estão desse tamanho! Senhor”, declarou mais uma. “O Pedro é muito alto, ele é mais alto que você, Ju”, escreveu outra. “O tempo passa rápido demais”, declarou mais um.

Juliana Paes mostra nova foto com os filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Juliana Paes e Carlos Eduardo Baptista: uma história de amor

Juliana Paes é uma das atrizes mais admiradas da televisão brasileira, conhecida por seu talento, carisma e beleza. Mas, quando o assunto é sua vida pessoal, especialmente o casamento com Carlos Eduardo Baptista, a artista prefere a discrição. Juntos há quase duas décadas, os dois construíram uma família longe dos holofotes — e seguem firmes até hoje.

A história do casal começou em 2004, quando Juliana conheceu Carlos Eduardo, que atuava como empresário do setor esportivo. O namoro avançou rapidamente e, quatro anos depois, em setembro de 2008, os dois oficializaram a união em uma cerimônia íntima, longe da mídia, apenas com familiares e amigos próximos.

Amor discreto e longe dos escândalos

Desde o início do relacionamento, Juliana e Carlos optaram por uma vida conjugal reservada. A atriz raramente expõe detalhes do casamento em entrevistas, mas sempre que fala do marido, deixa claro o quanto ele é importante em sua trajetória. “Ele é meu porto seguro”, declarou em uma entrevista à revista Quem.

Ao longo dos anos, o casal enfrentou os desafios da rotina com maturidade. Juliana, que já atuou em novelas como "Gabriela", "Totalmente Demais" e "A Dona do Pedaço", nunca escondeu que equilibra os compromissos profissionais com o papel de mãe e esposa com orgulho.

Família como prioridade

O casamento rendeu dois frutos: os filhos Pedro, nascido em 2010, e Antonio, que chegou em 2013. Em diversas ocasiões, Juliana compartilhou a importância da maternidade em sua vida. “Ser mãe foi a maior transformação da minha história. Me tornei mais forte, mais vulnerável e mais amorosa”, afirmou em entrevista ao Gshow.

Nas redes sociais, Juliana e Carlos aparecem juntos apenas em momentos especiais, como viagens em família, aniversários ou datas comemorativas. O equilíbrio entre vida pública e privacidade é uma marca do casal.

Relação sólida e inspiradora

Em 2021, rumores sobre uma suposta separação circularam nas redes, mas a atriz fez questão de desmentir: “Estamos juntos, sim. Nossa vida é discreta, mas muito feliz”, disse à CARAS.

Carlos Eduardo também já demonstrou publicamente seu carinho pela esposa, especialmente em datas comemorativas. Em uma rara publicação no Instagram, escreveu: “Te amo. Que venham mais anos de parceria, companheirismo e amor.”