Eles cresceram! Juliana Paes posta cliques raríssimos com os dois filhos

A atriz Juliana Paes encantou ao postar cliques com os filhos, Pedro, 14, e Antônio, 11, frutos de seu casamento com Carlos Eduardo Baptista. Neste sábado, 28, a famosa publicou os registros da intimidade com os herdeiros e chamou a atenção.

Deitados na cama, eles apareceram juntinhos e curtindo o momento. A musa então celebrou a oportunidade de ficar assim com sua família.

"Minha sexta a noite... Oh sorte!", mostrou momento cheio de carinho com os meninos. Nos comentários, os internautas admiraram o trio. "Perfeitos", elogiaram. "Muito amor envolvido", disseram outros.

Ainda nas últimas semanas, Juliana Paes comemorou os 100 anos de sua avó. Com uma festa especial com a família, a atriz e familiares celebraram o momento marcante até com camiseta com fotos da matriarca.

Veja as fotos de Juliana Paes com os filhos:

Juliana Paes ganha homenagem do marido em data especial

Em março, Juliana Paes completou 46 anos e ganhou uma bela homenagem do marido, Carlos Eduardo Baptista, que publicou uma declaração especial à aniversariante em suas redes sociais. Discreto, o companheiro de Juliana publicou uma foto romântica do casal em seu perfil e destacou o quanto é apaixonado pela artista.

A postagem feita por Eduardo, que possui uma conta privada, foi compartilhada pela famosa, tornando pública a homenagem. "Hoje é o dia dela! Mulher de sorriso fácil que contagia por onde passa, carinhosa e incrivelmente linda... que Deus te abençoe com a realização dos seus maiores sonhos... que sorte ter você ao meu lado! Te amo!", escreveu o marido da atriz. Veja a publicação!

