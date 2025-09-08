CARAS Brasil
  2. Duda Nagle chama atenção com mensagem para a ex-sogra, mãe de Sabrina Sato
Datas Especiais / Homenagem

Duda Nagle chama atenção com mensagem para a ex-sogra, mãe de Sabrina Sato

O ator Duda Nagle postou uma homenagem especial para a ex-sogra, Kika Sato, mãe de Sabrina Sato, que completou 73 anos nesta segunda (8)

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 20h25

Duda Nagle, Kika e Sabrina Sato
Duda Nagle, Kika e Sabrina Sato - Foto: Reprodução/Instagram

Duda Nagle chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao deixar um recado especial para sua ex-sogra, Kika Sato

É que nesta segunda-feira, 8, a mãe da apresentadora Sabrina Satocompletou 73 anos de vida e o ator fez questão de prestar uma homenagem. 

Nos Stories do Instagram, Duda compartilhou uma foto em que Kika aparece se divertindo em uma piscina ao lado da neta, Zoe, de seis anos, e deixou uma mensagem de felicitação. "Parabéns, vovó Kika Sato! Muita saúde e sorte", desejou o artista. 

Sabrina Sato também homenageou a mãe nas redes sociais. A apresentadora compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado da mãe, incluindo de quando era criança, e escreveu uma bela homenagem. "Viva minha rainha, Kika Sato Rahal, dona do sorriso gigante que ilumina e me encoraja todos os dias! Mãe… minha admiração por você não cabe em palavras. Sua gentileza com todos, sua força disfarçada em doçura, sua presença em cada perrengue, risada e até nos conselhos meio "passa aqui que eu resolvo" (e às vezes até passa meu celular, né? ahahah). Eu não seria nada sem você", começou o texto.  

"Obrigada por ser essa super mãe e essa vovó que o Fefe, a Manu, a Zoe e o Arthur tanto amam. Você é colo, é força, é risada e é oração. Peço a Deus todos os dias que te dê muita saúde, porque ainda temos muito pra viver juntas. Eu sigo aprendendo com você, sempre. Te amo pra sempre, rainha da minha vida", finalizou a artista. 

Confira: 

Instagram
Duda Nagle parabeniza a ex-sogra - Foto: Instagram

Duda Nagle compartilha foto com nova namorada e faz declaração

O ator Duda Nagle usou as redes sociais para celebrar o aniversário da namorada, a nutricionista Mariane Heller. Na publicação, ele compartilhou uma foto ao lado da amada e fez uma declaração especial.

Na imagem, o casal aparece sorridente durante um passeio à beira-mar. "Feliz aniversário!!! Sou um felizardo por te ter ao meu lado, Mariane hahaha. Te desejo muito amor, saúde, sorte e muitos anos de vida", escreveu ele. Nos comentários, ela reagiu: "Ahhhh! Obrigada meu felizardo! Eu sou muito felizarda mesmo! Hahaha!". Veja a publicação!

Leia também:Sabrina Sato deixa recado para nova namorada de Duda Nagle: 'Feliz'

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

