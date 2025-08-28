Duda Nagle compartilha foto com nova namorada e faz declaração: 'Felizardo'

O ator Duda Nagle usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para celebrar o aniversário da namorada, a nutricionista Mariane Heller

O ator Duda Nagle usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para celebrar o aniversário da namorada, a nutricionista Mariane Heller. Na publicação, ele compartilhou uma foto ao lado da amada e fez uma declaração especial.

Na imagem, o casal aparece sorridente durante um passeio à beira-mar. "Feliz aniversário!!! Sou um felizardo por te ter ao meu lado, Mariane hahaha. Te desejo muito amor, saúde, sorte e muitos anos de vida", escreveu ele. Nos comentários, ela reagiu: "Ahhhh! Obrigada meu felizardo! Eu sou muito felizarda mesmo! Hahaha!"

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Lindos demais. Que Nossa Senhora continue abençoando vocês", disse uma. "Acertou na loteria, além de linda uma ótima profissional e simpática", falou outra. "Parabéns que Deus continue abençoando sua vida grandemente e que a paz do senhor Jesus esteja com você hoje e sempre", desejou uma terceira pessoa.

Mariana Heller e Duda Nagle — Foto: Reprodução/ Instagram

Recentemente, os dois foram fotografados pelos paparazzi enquanto faziam uma caminhada pela orla do Rio de Janeiro. Ele surgiu sem camisa e de bermuda preta enquanto ostentava o seu bronzeado. Por sua vez, ela apareceu com um conjunto de ginástica na cor vermelha. Veja as fotos!

Como Duda Nagle assumiu o namoro?

Duda Nagle usou as redes sociais em julho para assumir seu relacionamento com a nutricionista Mariane Heller. Ele compartilhou algumas fotos ao lado da amada e se declarou: "Muita sorte", escreveu o famoso na legenda. Ela retribuiu a declaração nos comentários. "Muita sorte em te encontrar", disse Mariane.

Logo depois, ele contou que recebeu muitas mensagens positivas dos seus seguidores, o que lhe deixou muito feliz. "Muita mensagem positiva em relação ao namoro que se tornou público recentemente. Muito obrigado a todas as mensagens. É muita mensagem, mas basicamente, foi unânime a energia positiva", disse ele, que em seguida falou sobre o o aumento de seguidores da amada, que compartilha dicas de alimentação saudável em seu perfil.

"Estava conversando coma Mari em relação às redes sociais. Ela vem fazendo um trabalho super bem-feito, criando conteúdo sobre alimentação, de receitas, dieta, emagrecimento, qualidade de vida, longevidade e energia... Ela foi construindo com muita dedicação, as pessoas ficaram sabendo (do namoro) por conta dos sites de notícia, pararam lá (na conta do Instagram) e gostaram do conteúdo. Fica a dica se vocês querem acompanhar um conteúdo de qualidade."

Mariana Heller e Duda Nagle — Foto: Reprodução/ Instagram

Vale lembrar que Duda Nagle não assumia publicamente um relacionamento desde o fim de seu breve relacionamento com a empresária e corretora de imóveis Michele Balsamão Morais, em abril do ano passado. O ator e Sabrina Sato se separaram no início de 2023.

Quem é Mariane Heller?

Mariane Heller, 31 anos, natural de Porto Alegre, é nutricionista funcional com forte atuação entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Ela atende presencialmente mulheres com mais de 30 anos na capital paulista e também oferece consultas online. Com cerca de 78 mil seguidores, compartilha momentos de família, trabalho e viagens.

Mariana Heller e Duda Nagle — Foto: Reprodução/ Instagram

Mariane é determinada na saúde funcional: frequenta congressos, mantém rotina intensa de treinos e defende alimentação saudável . Em post no Instagram, refletiu sobre sua carreira: “Estar vivendo essa minha nova profissão, que tanto me cativa, a cada dia mais, é um privilégio e uma felicidade inexplicável… Só tenho a agradecer a todos pelo incentivo…”. Esses comentários destacam o perfil de quem une paixão pelo trabalho e resiliência diante dos desafios.

O relacionamento de Mariane com a família de Duda reflete sintonia: ela já conheceu Zoe, filha de 6 anos do ator com Sabrina, e mantém convivência carinhosa com a menina. Recentemente, a pequena curtiu um dia de praia ao lado do pai e da nutricionista.

Leia também: Sabrina Sato deixa recado para nova namorada de Duda Nagle: 'Feliz'