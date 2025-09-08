Sabrina Sato abre o coração no aniversário da mãe: 'Não seria nada sem você'

Nas redes sociais, a apresentadora Sabrina Sato prestou uma bela homenagem no aniversário de 73 anos de sua mãe, dona Kika Sato

Sabrina Sato usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Kika Sato, que completou 73 anos de vida nesta segunda-feira, 8.

Para comemorar a data, a apresentadora compartilhou em seu perfil um vídeo com vários momentos ao lado da aniversariante, incluindo imagens de quando era criança e outras mais recentes, de Kika com os netos e outros membros em família, e escreveu uma bela mensagem.

"Viva minha rainha, Kika Sato Rahal, dona do sorriso gigante que ilumina e me encoraja todos os dias! Mãe… minha admiração por você não cabe em palavras. Sua gentileza com todos, sua força disfarçada em doçura, sua presença em cada perrengue, risada e até nos conselhos meio "passa aqui que eu resolvo" (e às vezes até passa meu celular, né? ahahah). Eu não seria nada sem você", disse a famosa no começo da homenagem.

"Obrigada por ser essa super mãe e essa vovó que o Fefe, a Manu, a Zoe e o Arthur tanto amam. Você é colo, é força, é risada e é oração. Peço a Deus todos os dias que te dê muita saúde, porque ainda temos muito pra viver juntas. Eu sigo aprendendo com você, sempre. Te amo pra sempre, rainha da minha vida", finalizou.

Além do aniversário de dona Kika, a família de Sabrina Sato tem mais um motivo para comemorar. É que o pai da apresentadora, Omar Rahal, recebeu alta hospitalar após ficar 25 dias internado e passar por duas cirurgias. A novidade foi compartilhada inicialmente por Karina Sato e repostada pela apresentadora. Na postagem, elas mostraram a mensagem carinhosa que ele recebeu da equipe médica.

"Querido senhor Omar, que alegria celebrar sua alta, depois de 25 dias de luta e superação. Sua força espiritual e mental foi tão poderosa quanto o próprio corpo. Também foi perceptível o quanto o amor da família esteve presente e te fortaleceu. O senhor é a base que nutre e inspira todos ao redor e, ao lado de dona Kika, construiu uma família que é exemplo de união e afeto", disse o profissional da saúde.

Sabrina Sato presta bela homenagem à cunhada

Dia de festa na família de Nicolas Prattes! A irmã do ator, Fernanda Prattes, completou 17 anos de vida e ganhou belas homenagens dos familiares. A apresentadora Sabrina Sato, esposa do artista, publicou uma declaração especial de aniversário para a cunhada.

Em celebração a data, Sabrina escolheu uma foto atual do casal ao lado da aniversariante. "Feliz aniversário, minha cunhada linda e amada. Viva! Te amo. Você é luz nas nossas vidas", escreveu a famosa na legenda da imagem. Veja!

