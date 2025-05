Carlos Alberto de Nóbrega comemora sete anos de casamento em hotel de luxo

Há sete anos casado com Renata de Nóbrega, Carlos Alberto de Nóbrega comemora a data com viagem especial; veja as fotos do casal

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega está comemorando sete anos de casado com a esposa, a médica Renata de Nóbrega. Em sua rede social, o famoso postou fotos neste sábado, 24, de uma viagem que fizeram para celebrarem a Bodas de Lã.

Em um hotel de luxo em Gramado, no Rio Grande de Sul, o casal apareceu curtindo juntinho. Sentados em uma mesa, os pombinhos surgiram de mãos dadas. Nos outros cliques, eles apareceram aproveitando outras partes do hotel.

"Para festejar o dia do nosso casamento, o melhor presente que nos demos foi passar 4 dias em um dos melhores e mais luxuosos hotel do Brasil, em Gramado. Que venham mais 7 anos de muito amor", escreveu o comandante da Praça é Nossa na legenda do álbum especial.

Ainda nas últimas semanas, Carlos Alberto de Nóbrega perdeu a paciência e defendeu a esposa de acusações, de que ela teria sido o pivô de uma separação dele. Vale lembrar que o apresentador já foi casado Marilda de Nóbrega, com quem ficou de 1957 a 1991, e com Andrea Nóbrega, com quem foi casado de 1996 a 2016.

Carlos Alberto de Nóbrega relembra briga com Silvio Santos

A briga entre Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos é algo que causa curiosidade em muita gente. Afinal, qual seria o motivo que teria afastado os dois comunicadores por 11 anos? Em entrevista ao SBT para Cesar Filho, o comandante de A Praça é Nossa revelou o que aconteceu.

Para quem não sabe, o pai de Carlos Alberto, Manoel de Nóbrega, deu o primeiro emprego para o dono do SBT na rádio e o ajudou bastante no início da carreira. Além disso, o radialista foi quem criou o Baú da Felicidade, que estava falindo até Silvio Santos entrar como sócio.

Apesar disso, Carlos Alberto declarou que ele foi mais amigo do empresário e em seguida comentou com Cesar Filho que não sabia nem o que era Programa Silvio Santos e os artistas que frequentavam a atração, pois, em sua casa era proibido acompanhar o apresentador por conta do ressentimento que tinha por ele até tudo ser resolvido e começar no SBT.

"Por um erro, por causa do meu pai, meu pai me escondeu um negócio, quando o Silvio ganhou aquela televisão do Rio, TV Corcovado, foi meu pai que conseguiu e ele tinha 10% das ações, quando o meu pai morreu aí o Silvio disse: 'ah vem aqui, seu pai me deu uma procuração passando esses 10% pra mim', eu não acreditei naquilo, porque meu pai nunca me enganou, porque meu pai não me disse isso", relembrou. Saiba mais aqui!