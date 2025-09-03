CARAS Brasil
  Gusttavo Lima ganha bolo de aniversário 'cutucado'; veja
Datas Especiais / Parabéns!

Gusttavo Lima ganha bolo de aniversário 'cutucado'; veja

Em seu aniversário, Gusttavo Lima ganha bolo dos filhos e bolo chama a atenção ao aparecer com 'defeito'; veja o que aconteceu

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 13h17

Gusttavo Lima ganha bolo dos filhos
Gusttavo Lima ganha bolo dos filhos - Reprodução/Instagram

O aniversário de Gusttavo Lima é nesta quarta-feira, 03, e o cantor recebeu uma surpresa dos filhos logo de manhã. Na rede social, a esposa do sertanejo, a modelo Andressa Suita, postou um vídeo do momento e um detalhe chamou a atenção.

Ao exibir os herdeiros, Gabriel e Samuel, chagando com um bolo para cantar os parabéns, o doce apareceu com uma parte "cutucada". A lateral da cobertura surgiu sem uma parte, parecendo que houve um pequeno acidente com o bolo ao ser transportado.

Apesar do "defeito", os parabéns foram cantados pela família e comemoraram os 36 anos do Embaixador com muito amor. Inclusive, em cima do bolo foi colocado o símbolo dele e seu nome em vermelho.

Veja o bolo do aniversário de Gusttavo Lima:

Andressa Suita relembra separação de Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita abriu o coração ao relembrar a separação de Gusttavo Lima. Os dois ficaram separados por alguns meses em 2020, mas reataram pouco tempo depois. Agora, em entrevista para o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou sobre o que levou ao término.

Sincera, a estrela contou que o marido ficou abalado durante a pandemia de Covid-19 e isso mexeu com o emocional dele e da família. Com isso, o casal acabou se separando. "Ele é dependente desse público caloroso, desses shows, das pessoas que adoram a música dele. Ele é artista, ele é cantor, ele depende disso. Ele não faz pelo dinheiro, ele precisa pisar no palco. E no meio da pandemia, cantando câmera... Isso vai colocando o cara cada vez mais para baixo", afirmou. 

E completou: "Eu fui vendo aquilo acontecer e peguei de uma forma errada. Então, termina... Isso como mulher abala a minha autoestima". Logo depois, Suita confirmou que Lima a acordou durante a madrugada para terminar o casamento. "A gente veio de uma viagem familiar maravilhosa e eu não entendi nada. Ele tava mal psicologicamente. Eu faço terapia, ele não (...) No momento eu fiquei muito chateada", relembrou. 

Depois da breve separação, Andressa e Gusttavo voltaram ao casamento ainda mais maduros. "Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar", disse ela, e ainda continuou: "Priorizamos a nossa sanidade e a dos nossos filhos. Eu mudei após o término. Gusttavo mudou também"

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

