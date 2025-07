Bia Miranda posa com a filha caçula em festinha de mesversário da bebê

Ex-A Fazenda, Bia Miranda realizou uma festinha temática para comemorar os três meses de vida da filha caçula, Maysha

A influenciadora digital Bia Miranda realizou uma festinha intimista na noite de quarta-feira, 23, para celebrar a chegada dos três meses da filha caçula, Maysha. A bebê, fruto de seu antigo relacionamento conturbado com Samuel Sant'Anna, chegou ao mundo em abril deste ano.

Por meio das redes sociais, Bia compartilhou apenas uma foto mostrando detalhes de como foi a comemoração da pequena. Desta vez, a vice-campeã de 'A Fazenda 14', da Record TV, escolheu o tema da animação infantil 'Branca de Neve' para festejar a vida da caçula.

Na imagem, é possível perceber detalhes da decoração caprichada, que contou com balões coloridos, um banner gigante com a personagem principal do tema, além de três mesinhas com doces. O bolo personalizado possui o nome de Maysha no topo, em cima de uma maçã.

Bia Miranda ainda fantasiou a filha com roupas semelhantes a da princesa: um body amarelo com detalhes em azul e branco. Além disso, a pequena também estava com luvas vermelhas e um laço na cabeça de mesma cor.

Vale lembrar que a influenciadora digital também é mãe de Kaleb, de 1 ano, fruto de sua antiga união com DJ Buarque. O menino reside com o pai no Rio de Janeiro, em um condomínio próximo ao de Bia Miranda, facilitando a convivência entre eles.

Confira a foto do mesversário de Maysha:

Bia Miranda celebra 3 meses de Maysha - Reprodução/Instagram

Bia Miranda com a filha, Maysha - Reprodução/Instagram

Bia Miranda se manifesta após recado da mãe, Jenny Miranda

A relação conturbada de Bia Miranda e Jenny Miranda voltou a ser comentada na quarta-feira, 23, após a mãe da influenciadora digital pedir perdão ao vivo durante participação em um podcast. As duas estão afastadas há anos e não possuem qualquer tipo de contato por escolha da jovem.

Em entrevista ao 'Link Podcast', Jenny revelou ao vivo que gostaria de voltar a conviver com a filha e com os dois netos, Kaleb e Maysha, herdeiros de Bia Miranda.

A ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, ainda pediu para que a jovem a procurasse para que elas pudessem conversar e se resolver. O recado de Jenny Miranda chegou até Bia, que fez questão de responder à mãe; confira detalhes!

