Timothée Chalamet e Kylie Jenner são flagrados juntos em meio a rumores

Após semanas de especulações sobre a suposta separação, Timothée Chalamet e Kylie Jenner são avistados juntos em outro país

Nas últimas semanas, os rumores sobre um possível término entre Timothée Chalamet e Kylie Jenner chamaram atenção nas redes sociais. A ausência de aparições públicas do casal desde julho e o fato de o ator não ter participado da festa de aniversário da empresária, em 10 de agosto, aumentaram ainda mais as especulações sobre o futuro da relação.

Nesta terça-feira, 19, no entanto, os dois foram flagrados juntos em uma cafeteria em Budapeste, onde Chalamet grava o terceiro filme da franquia Duna. O registro, compartilhado pelo perfil oficial da Budapest Baristas, surpreendeu os fãs e os funcionários do local. “Hoje Kylie Jenner e Timothée Chalamet entraram na nossa cafeteria em Budapeste. Ficamos tão confusos que mal conseguimos nos concentrar, mas acho que dá para ver nos nossos rostos”, escreveu a administração no Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Budapest Baristas - Buda (@budapestbaristas_buda)



Rumores de separação

Os boatos de um possível término se intensificaram recentemente, quando fãs notaram que os dois não eram vistos juntos publicamente desde julho. O ator também não esteve presente na festa de aniversário de Kylie, em 10 de agosto, o que aumentou as especulações. Nesse período, ele estava ocupado com as filmagens de Messias de Duna em Praga.

Fontes ouvidas pela revista People negaram qualquer separação e afirmaram que o relacionamento segue estável, apesar das agendas lotadas. Segundo a publicação, os dois estão vivendo um namoro à distância devido aos compromissos profissionais de ambos.

Uma fonte próxima explicou que Chalamet deve seguir com viagens para gravações por mais alguns meses, incluindo locações na Jordânia e em Abu Dhabi. Mesmo assim, o casal estaria se esforçando para manter o contato frequente.

Ainda segundo a People, o casal se fala diariamente por chamadas de vídeo e tenta conciliar as rotinas. “Eles estão fazendo dar certo. Se falam por FaceTime quase todos os dias. Sentem falta um do outro, mas está tudo bem”, disse a fonte.

Juntos desde 2023, Chalamet e Jenner mantêm uma relação discreta. Eles fizeram sua primeira aparição pública como casal em maio deste ano, durante a 70ª edição do Prêmio David di Donatello, na Itália.

Leia também: Post de Timothée Chalamet alimenta rumores sobre término com Kylie Jenner