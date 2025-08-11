CARAS Brasil
  2. Post de Timothée Chalamet alimenta rumores sobre término com Kylie Jenner
Cinema / Namoro

Post de Timothée Chalamet alimenta rumores sobre término com Kylie Jenner

Timothée Chalamet fez post enigmático com foto de Muhamed Ali em suas redes sociais no dia do aniversário da socialite americana Kylie Jenner

Izabella Nicolau Publicado em 11/08/2025, às 17h52

Kylie Jenner e Timothée Chalamet
Kylie Jenner e Timothée Chalamet - Foto: Getty Images

Em meio a rumores sobre o término do namoro entre Timothée Chalamet e Kylie Jenner, postagens durante o aniversário da it girl reacenderam a curiosidade sobre o sumiço recente do casal. As estrelas norte-americanas mantêm um relacionamento há mais de dois anos, mas nunca publicaram nada a respeito em suas redes sociais. Além dos flagras de paparazzis, os únicos meios de ter informações sobre o relacionamento era durante aparições em eventos, principalmente esportivos.

Boatos no começo do namoro ainda confirmavam que o ator pediu para Kylie não envolvê-lo em gravações do programa The Kardashians. O reality, responsável por inserir as irmãs na nata de Hollywood, acompanha o dia a dia e a rotina das Jenner-Kardashians.

Apesar de serem muito discretos sobre suas vidas pessoais, eles nunca deixaram de frequentar jogos e fazer aparições públicas. A ausência da presença deles nos últimos meses, no entanto, acendeu o alerta nos fãs.

Um post enigmático

No último domingo, 10 de agosto, os boatos voltaram à tona durante o aniversário de Kylie. Além de ignorar a data em sua rede social, Timothée Chalamet fez um único post curioso no dia: uma imagem de Muhamed Ali.

O story enigmático pode ser uma referência ao seu próximo filme Marty Supreme, um drama esportivo, dirigido por Josh Safdie e protagonizado por ele, que chega aos cinemas em dezembro de 2025. Mas os internautas não deixaram a coincidência passar.

O ator, que nunca postou nada sobre seu relacionamento nas redes sociais, escolheu justamente o dia do aniversário de Jenner para fazer a publicação ambígua. Na imagem, Ali comemora a vitória enquanto seu adversário está nocauteado no chão do ringue. Chalamet ainda escreveu em grandes letras vermelhas “Sonhe Grande”.

A empresária, por outro lado, compartilhou momentos da celebração de seus 28 anos ao lado de sua família, sem a presença do ator. Além disso, posts anteriores mostraram Jenner ouvindo músicas que falam sobre problemas amorosos, como Lover, You Should’ve Come Over, de Jeff Buckley e ainda Crying Laughing Loving Lying de Labi Siffre.

Stories de Timothée Chalamet - Foto: Reprodução / Instagram
Stories de Timothée Chalamet - Foto: Reprodução / Instagram

Leia também: Leitura labial revela o que Kylie Jenner disse a Timotheé Chalamet durante torneio

namorotérminoKylie JennerTimothée Chalamet
Kylie Jenner Timothée Chalamet  

Post de Timothée Chalamet alimenta rumores sobre término com Kylie Jenner
