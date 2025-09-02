CARAS Brasil
  2. Personal de Dwayne Johnson detalha dieta extrema para perder 27 kg
Cinema / Disciplina

Personal de Dwayne Johnson detalha dieta extrema para perder 27 kg

Treinador explica transformação do ator Dwayne Johnson para novo papel e revela rigor da preparação: "Abordagem incrivelmente disciplinada"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 19h30

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson - Getty Images

Dwayne Johnson chamou atenção por seu físico no Festival de Veneza ao apresentar o filme Coração de Lutador. Conhecido por seu porte imponente, o astro apareceu mais magro e com clara perda de massa muscular, o que surpreendeu fãs e imprensa presentes no evento.

Em entrevista ao Hollywood Reporter, Dwayne revelou que essa mudança física era algo que queria fazer há muito tempo: "Tive muita sorte de ter a carreira que tive ao longo dos anos e de fazer os filmes que fiz, mas havia uma voz dentro de mim que dizia: 'E se eu pudesse fazer mais? Eu quero fazer mais, e como seria isso?'".

A transformação faz parte de sua preparação para interpretar o lutador de MMA Mark Kerr. No longa, Johnson vive a ascensão meteórica do atleta nos anos 1990 e os desafios enfrentados fora do octógono, incluindo vícios e uma luta intensa por redenção.

Dwayne Johnson emgrece 30kg
Foto: Getty Images

Transformação exigiu disciplina extrema

Segundo o personal trainer Kunal Makwana, a perda de aproximadamente 27 kg para alguém tão musculoso quanto Johnson exige uma abordagem rigorosa. "Perder cerca de 27 kg, especialmente para alguém tão musculoso quanto Dwayne Johnson, exige uma abordagem incrivelmente disciplinada. A dieta foi rigorosa e estruturada, focada em criar um déficit calórico e manter a ingestão de proteínas alta para preservar a massa muscular", explicou ao Daily Mail.

Makwana detalhou que a transformação envolveu uma alimentação precisa, baseada em proteínas magras, vegetais e carboidratos complexos controlados. "Isso geralmente significa muitas proteínas magras, como frango, peixe e ovos, além de vegetais e porções cuidadosamente controladas de carboidratos complexos, como arroz ou batata-doce", disse. Ele completou explicando que a transformação exigiu precisão: "Cada refeição deve ter sido pesada e cada caloria contabilizada, sem absolutamente nenhum alimento processado, lanches ou comida para viagem".

Além da dieta, o ator também enfrentou um regime intenso de exercícios. "The Rock já é famoso por suas sessões de academia, mas para perder tanto peso ele fez sessões de treinamento todos os dias, como um atleta. O treinamento de força foi o foco principal para preservar seus músculos, mas ele tambémincluiu uma grande quantidade de trabalho de condicionamento, como sessões de cardio, treinamento intervalado de alta intensidade e exercícios específicos para lutas", completou Makwana.

A mudança no físico do ator gerou comentários nas redes sociais e durante o festival. Alguns fãs especularam sobre o uso de medicamentos para emagrecimento, mas especialistas reforçam que a transformação está diretamente ligada ao regime controlado de dieta e exercícios.

Leia também: Dwayne Johnson perde 30 kg e surpreende fãs com transformação radical

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

transformaçãoDwayne Johnsonemagrecimento

