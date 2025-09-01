CARAS Brasil
  Dwayne Johnson perde 30 kg e surpreende fãs com transformação radical
TV / Mudança no visual

Dwayne Johnson perde 30 kg e surpreende fãs com transformação radical

Mudança no visual do ator Dwayne Johnson, o The Rock, gerou grande repercussão durante evento recente na Itália: "Eu simplesmente tinha esse desejo"

Izabella Nicolau
Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 17h33

Dwayne Johnson, o The Rock
Dwayne Johnson, o The Rock - Foto: Getty Images

Dwayne Johnson, conhecido mundialmente como The Rock, surpreendeu os fãs ao surgir com uma aparência bastante diferente em um evento realizado recentemente em Veneza, na Itália. Aos 53 anos, o ator chamou atenção pela transformação física que viralizou nas redes sociais.

O ator emagreceu quase 30 kg para viver o lutador de MMA Mark Kerr no filme The Smashing Machine, passando de 136 kg para 109 kg durante a preparação. A mudança drástica faz parte do intenso processo para interpretar o papel.

Dwayne Johnson depois de perder 30 kg - Foto: Getty Images
Dwayne Johnson depois de perder 30 kg - Foto: Getty Images

Preparação intensa para viver Mark Kerr

Durante uma coletiva de imprensa, o ator falou sobre o desafio de dar vida ao personagem e como isso se relaciona com sua trajetória em Hollywood. “Quando você está em Hollywood, como todos sabemos, a questão vira bilheteria. E você corre atrás da bilheteria, e a bilheteria pode ser muito barulhenta e pode se tornar muito ressonante, e pode te empurrar para uma categoria e encurralá-lo”, explicou. “Este é o seu caminho, é isso que você faz e é isso que Hollywood quer que você faça.”

O artista revelou ainda que a decisão foi motivada por um desejo pessoal de explorar novos limites. “Eu simplesmente tinha esse desejo ardente e essa voz que dizia: 'E se houver mais? E se eu conseguir?'. Muitas vezes é mais difícil para nós, ou pelo menos para mim, saber do que você é capaz quando é rotulado em algo”, disse Johnson.

Apesar da empolgação do ator com o novo papel, o que mais chamou atenção dos fãs foi a mudança em sua aparência. Comentários como “O que aconteceu com o The Rock?”, “Nossa, ele está tão diferente” e “Uau, ele perdeu muito peso” dominaram as redes.

The Smashing Machine ainda não tem data de estreia definida.

Leia também: Orlando Bloom relata paranoia e ansiedade após perder 13 kg para papel

Izabella Nicolau

