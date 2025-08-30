Eduardo Muniz, de Grey's Anatomy, sobre sucesso internacional: 'Me emociona'

Eduardo Muniz, que participou de Grey's Anatomy e outras séries internacionais, conversou com a CARAS Brasil sobre a carreira e mais; saiba tudo

Com quase 20 anos de carreira, o carioca Eduardo Muniz celebra uma trajetória marcada por trabalhos no Brasil, Inglaterra e Estados Unidos. Recentemente, gravou participação na série britânica Silent Witness, da BBC, e já havia chamado atenção em 2022 em um episódio de Grey’s Anatomycomo Daniel Lima. Em conversa com a CARAS Brasil, ele relembrou a carreira e deu mais detalhes de sua carreira de sucesso.

Carreira internacional

Sobre o espaço fora do Brasil, que conquistou com seu talento, Muniz conta que é emocionante chegar até produções como Grey's Anatomy e o sucesso Silent Witness. Sem deixar de lado a representatividade latina, ele conta: “É muito significativo. Completar 20 anos de carreira e hoje estar em produções como estas é um marco, mas o que mais me emociona é poder levar um pouco de brasilidade para esses projetos. Cada vez que piso em um set internacional, sinto que estou também representando nossa cultura, nossa forma de contar histórias, nossa energia. É uma oportunidade de expandir a presença da arte brasileira, mostrar ao mundo a riqueza da nossa visão e do nosso talento. Para mim, conquistar esse espaço é também abrir caminho para que outros artistas do Brasil possam ocupar esses palcos globais.”

Vivendo fora do Brasil há mais de 10 anos, Muniz conta que sofreu uma transformação e isso impactou sua arte. Por aqui, participou como Sultão em Sítio do Picapau Amarelo e assinou a direção de Afogando em Terra Firme, indicada ao Prêmio APCA. Eduardo aponta: “Viver nos Estados Unidos há mais de uma década me transformou profundamente. Aqui aprendi outras metodologias, conheci estilos de direção diferentes e convivi com artistas de formações muito variadas. Isso ampliou minha escuta e minha capacidade de adaptação — algo fundamental para qualquer ator. Como diretor, passei a pensar mais em termos globais, em como uma história ressoa em diferentes públicos. Mas, ao mesmo tempo, essa vivência reforçou minhas raízes: percebi o quanto a minha brasilidade é uma força que trago para cada projeto.”

Outros talentos

Além de ator, ele empresta sua voz para personagens como dublador. Um destes exemplos é Relik no game estilo FPS de sucesso, Fortnite. Ele garante que, independente do tamanho do papel ou produção, todos os seus trabalhos o marcaram de alguma maneira, porém existem aqueles que trouxeram um sabor especial para a sua vida: “Todo trabalho deixa uma marca, mas no fim das contas, para mim, o trabalho está abaixo da família e das amizades. Olhando para trás, percebo que os projetos mais importantes foram aqueles que me deram relações que duram até hoje. Conheci minha esposa trabalhando, e juntos temos dois filhos lindos — esse é o maior presente que a arte me trouxe. Também fiz amigos que já me acompanham há mais de 20 anos. Então, mais do que um papel específico ou uma peça que dirigi, o que realmente me marca são as pessoas que entraram na minha vida através do meu trabalho e ficaram.”

