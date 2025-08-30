Julia Roberts exibe foto inédita com o marido após noite inesquecível

Depois de sua estreia no Festival de Cinema de Veneza, Julia Roberts encontra aconchego no colo do marido e exibe foto inédita

A atriz Julia Roberts viveu uma noite inesquecível na última sexta-feira, 29, ao fazer a sua estreia no Festival Internacional de Cinema de Veneza. Pela primeira vez, ela cruzou o tapete vermelho do evento para apresentar um filme, chamado After The Hunt. Logo depois, ela buscou aconchego no colo do marido, Danny Moder.

Inclusive, a artista compartilhou uma foto inédita deles. Os dois não foram vistos juntos no tapete vermelho do festival, mas ele estava nos bastidores para prestigiar a amada. De acordo com o site da revista People, ele foi visto com o celular na mão para fotografar a esposa no evento e também esteve na sessão do filme para convidados.

Logo depois do evento, Julia Roberts fez um passeio de barco com o marido e foi fotografada no colo dele. A artista apareceu deitada no colo do marido em uma noite juntos e ela compartilhou o registro na web.

Vale lembrar que Julia e Danny estão juntos há 23 anos e são pais de 3 filhos: os gêmeos Hazel e Phinnaeus, de 20 anos, e Henry, de 18 anos.

Julia Roberts e o marido, Danny Moder - Foto: Reprodução / Instagram

Julia Roberts em Veneza - Foto: Getty Images

Julia Roberts e o marido, Danny Moder, em um evento de 2022 - Foto: Getty Images

A história de amor

Julia Robert e Danny Moder se conheceram nos bastidores do The Mexican, de 2001. Na época, ele trabalhava como cinegrafista e ela era atriz da produção. Ele era casado com a maquiadora Vera Steimberg, e ela namorada com Benjamin Bratt. Nos meses seguintes, os dois se separaram e se reaproximaram. Eles se casaram em uma cerimônia secreta em 4 de julho de 2002. Juntos, eles tiveram três filhos, Henry, Hazel e Phinnaeus.

Desde que começaram o relacionamento, eles prezam pela privacidade. Tanto que ele não a acompanha nos eventos públicos para evitar a exposição de sua imagem e do casamento deles. Isso porque eles querem que os filhos cresçam da forma mais normal possível.

Em 2015, Roberts fez uma rara declaração sobre o marido. “Ele é a minha pessoa favorita no planeta, e eu amo passar o tempo com ele e adoro trabalhar com ele”, disse ela depois que os dois voltaram a trabalhar juntos no filme Secret In Her Eyes.

Apesar da vida discreta, Julia e Danny já mostraram algumas fotos juntos e com os filhos nas redes sociais.

