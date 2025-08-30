CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Cinema
  2. Julia Roberts exibe foto inédita com o marido após noite inesquecível
Cinema / Amor

Julia Roberts exibe foto inédita com o marido após noite inesquecível

Depois de sua estreia no Festival de Cinema de Veneza, Julia Roberts encontra aconchego no colo do marido e exibe foto inédita

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 30/08/2025, às 11h10 - Atualizado às 11h35

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Julia Roberts em Veneza
Julia Roberts em Veneza - Foto: Getty Images

A atriz Julia Roberts viveu uma noite inesquecível na última sexta-feira, 29, ao fazer a sua estreia no Festival Internacional de Cinema de Veneza. Pela primeira vez, ela cruzou o tapete vermelho do evento para apresentar um filme, chamado After The Hunt. Logo depois, ela buscou aconchego no colo do marido, Danny Moder.

Inclusive, a artista compartilhou uma foto inédita deles. Os dois não foram vistos juntos no tapete vermelho do festival, mas ele estava nos bastidores para prestigiar a amada. De acordo com o site da revista People, ele foi visto com o celular na mão para fotografar a esposa no evento e também esteve na sessão do filme para convidados.

Logo depois do evento, Julia Roberts fez um passeio de barco com o marido e foi fotografada no colo dele. A artista apareceu deitada no colo do marido em uma noite juntos e ela compartilhou o registro na web.

Vale lembrar que Julia e Danny estão juntos há 23 anos e são pais de 3 filhos: os gêmeos Hazel e Phinnaeus, de 20 anos, e Henry, de 18 anos.

Julia Roberts e o marido, Danny Moder - Foto: Reprodução / Instagram
Julia Roberts e o marido, Danny Moder - Foto: Reprodução / Instagram

Julia Roberts em Veneza - Foto: Getty Images
Julia Roberts em Veneza - Foto: Getty Images
Julia Roberts e o marido, Danny Moder, em um evento de 2022 - Foto: Getty Images
Julia Roberts e o marido, Danny Moder, em um evento de 2022 - Foto: Getty Images

A história de amor

Julia Robert e Danny Moder se conheceram nos bastidores do The Mexican, de 2001. Na época, ele trabalhava como cinegrafista e ela era atriz da produção. Ele era casado com a maquiadora Vera Steimberg, e ela namorada com Benjamin Bratt. Nos meses seguintes, os dois se separaram e se reaproximaram. Eles se casaram em uma cerimônia secreta em 4 de julho de 2002. Juntos, eles tiveram três filhos, Henry, Hazel e Phinnaeus.

Desde que começaram o relacionamento, eles prezam pela privacidade. Tanto que ele não a acompanha nos eventos públicos para evitar a exposição de sua imagem e do casamento deles. Isso porque eles querem que os filhos cresçam da forma mais normal possível.

Em 2015, Roberts fez uma rara declaração sobre o marido. “Ele é a minha pessoa favorita no planeta, e eu amo passar o tempo com ele e adoro trabalhar com ele”, disse ela depois que os dois voltaram a trabalhar juntos no filme Secret In Her Eyes.

Apesar da vida discreta, Julia e Danny já mostraram algumas fotos juntos e com os filhos nas redes sociais.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

maridojulia roberts

Leia também

SUCESSO

Eduardo Muniz conversou com a CARAS Brasil sobre carreira e mais - Joanna Degenneres

Eduardo Muniz, de Grey's Anatomy, sobre sucesso internacional: 'Me emociona'

ENTREVISTA

Shirley Cruz comemora atuação em Melhor Mãe do Mundo - Foto: TV CARAS

Shirley Cruz fala sobre chance de indicação ao Oscar e revela tatuagem: 'Muito radiante'

Luto

Bia Lomelino - Foto: Reprodução / Instagram

Quem era Bia Lomelino? Conheça atriz que morreu aos 25 anos

Luto!

Bia Lomelino - Foto: Divulgação

Pai de atriz Bia Lomelino lamenta morte da jovem aos 25 anos: 'Quis o destino'

PAIZÃO

Emilio Dantas é pai dos pequenos Roque e Raul - Foto: João Miguel Júnior/Globo/Divulgação

Emilio Dantas confessa ao falar de paternidade: 'Acho que nasci para isso'

Vida pessoal

Bruce Willis - Foto: Getty Images

Bruce Willis vive em casa separada da família devido a diagnóstico de demência

Últimas notícias

O político Mario FriasMédico explica tratamento para quadro que atingiu Mario Frias: 'Tem dois pilares'
Virginia Fonseca e Margareth SerrãoCurtida da mãe de Virginia Fonseca deixa os fãs surpresos: ‘Quem merece’
Julia Roberts em VenezaJulia Roberts exibe foto inédita com o marido após noite inesquecível
A atriz Larissa ManoelaMédico aponta atitudes para controle de doença de Larissa Manoela: 'Falar sobre é importante'
Eduardo Muniz conversou com a CARAS Brasil sobre carreira e maisEduardo Muniz, de Grey's Anatomy, sobre sucesso internacional: 'Me emociona'
A atriz Maria Carol RebelloMaria Carol Rebello volta às novelas e encontra novos horizontes por meio da arte
Hariany Almeida e Matheus VargasHariany liga para o ex, Matheus Vargas, e revela tudo o que disse para ele
Leila (Carolina Dieckmmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) na novela Vale TudoCarolina Dieckmmann entrega segredo de acordo com Alexandre Nero para Vale Tudo
Nany People estreia em São Paulo o espetáculo 'Ser Mulher Não é Para Qualquer Um'Nany People declara: 'Nem acreditei que fiz 60, até pedi a recontagem dos votos'
Danilo e Laura BritoLaura Brito fala pela primeira vez sobre a morte do irmão: ‘Coisa mais dolorosa’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade