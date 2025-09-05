CARAS Brasil
  1. Cinema
  2. Jonathan Bailey, de Bridgerton, anuncia pausa na carreira
Cinema / Mudanças

Jonathan Bailey, de Bridgerton, anuncia pausa na carreira

Ator Jonathan Bailey, atro da série Bridgerton confirma afastamento temporário da atuação e surpreende fãs; entenda o motivo

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 20h52

Jonathan Bailey
Jonathan Bailey - Foto: Reprodução / Instagram

O ator Jonathan Bailey, conhecido por seu papel como Anthony Bridgerton na série Bridgerton e também integrante do elenco do filme Wicked, anunciou que vai fazer uma pausa temporária na carreira.

Aos 37 anos, Bailey revelou que pretende se dedicar integralmente à Shameless Fund, fundação criada por ele em junho de 2024 com o objetivo de arrecadar fundos para apoiar instituições sem fins lucrativos voltadas à comunidade LGBTQ+ no Reino Unido.

Tenho trabalhado sem parar nos últimos três anos, o que tem sido incrível e impressionante. Mas, com tudo o que está acontecendo no mundo agora, vou parar de atuar por um tempo no próximo ano e focar apenas na Shameless Fund”, declarou à GQ britânica.

O ator explicou ainda que o momento é de organizar a equipe, criar novas parcerias e garantir que o projeto funcione da melhor forma possível. “Você realmente precisa cavar fundo para encontrar soluções, e acredito que a Shameless Fund é exatamente isso”, disse.

O que é a Shameless Fund

Criada com sede no Reino Unido, a Shameless Fund arrecada recursos para organizações sem fins lucrativos por meio de colaborações com diversas iniciativas. Entre os lançamentos recentes está um projeto que une expressão artística e impacto social, com parte da renda revertida diretamente para a fundação. “Essa colaboração tem sido incrível. Não é apenas divertida e criativa, mas também pode fazer uma diferença real”, afirmou.

Segundo Bailey, o foco agora é “fortalecer a equipe e garantir que tudo funcione da melhor forma”. Entre os apoiadores da fundação estão nomes como Cynthia Erivo e Scarlett Johansson, que ajudaram na divulgação das ações nas redes sociais.

Para o ator, o projeto une diversão, impacto social e expressão artística: “Quando estamos trabalhando no Shameless Fund, a cor rosa é muito importante. É uma expressão de alegria e felicidade, e fica ótima — um dos motivos pelos quais usei tanto durante a turnê de divulgação de Wicked”.

Atualmente, Bailey segue envolvido com a pós-produção de Wicked, mas reforçou que, por enquanto, sua prioridade será o crescimento da Shameless Fund e o apoio direto à comunidade LGBTQ+.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Jonathan Baileypausa na carreira

