Cinema / Do K-pop ao cinema

Jeon Somi estreia em novo filme de terror sobre K-pop

A cantora Jeon Somi tem sua estreia como atriz em novo filme de terror ‘Perfect Girl’, onde a indústria do K-pop é o plano de fundo da trama

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 13h25

Jeon Somi
Jeon Somi - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora e compositora sul-coreana Jeon Somi, tem sua estreia nas telonas confirmada. A ex-integrante do grupo I.O.I tem seu nome no elenco principal de Perfect Girl, um filme de terror e suspense narrado em meio a indústria do K-pop.

Estamos muito animados com a estreia de Jeon Somi no cinema em ‘Perfect Girl’”, ressaltou Scott Strauss, produtor da Badlands. Ele ainda comentou sobre a parceria da cantora com suas colegas de elenco, e revelou que tem altas expectativas para esta estréia. “Ela é um talento único, cuja química com Arden e Adeline é extraordinária. As três elevarão nossos arrepios, emoções e drama, e colaborarão com o diretor Hong para garantir um retrato autêntico da cultura coreana e do mundo do K-pop”, afirmou o profissional.

Outras grandes personalidades do elenco são Adeline Rudolph, conhecida pelo seu papel em Mortal Kombat II, e Arden Cho, que marcou presença em Guerreiras do K-Pop. Além disso, a nova produção chegou a ser descrita como “um encontro de ‘Scream’ e ‘Cisne Negro’”, o que gerou altas expectativas nos fãs.

Conheça ‘Perfect Girl’

A trama contou com a direção de Hong Won-ki, fundador da produtora sul-coreana Zanybros, e com o roteiro assinado por Lynn Q. Yu. Por se tratar da indústria musical coreana, o filme contará com seis músicas inéditas. Vale ressaltar que as gravações estão previstas para iniciarem em 27 de outubro deste ano.

Com apenas quatro vagas disponíveis e o corte final a uma semana de distância, a competição é acirrada. Quando uma nova garota talentosa e misteriosa é apresentada de última hora, as coisas começam a ficar estranhas — garotas estão sendo caçadas e atacadas uma a uma, mas quem é o responsável pela carnificina e, mais importante… quem chegará ao corte final?”, dizia a sinopse oficial divulgada pela revista internacional Deadline.

Lee Chae Min: Conheça 3 doramas na Netflix interpretados pelo ator

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

