  2. Filha de Regina Casé fala sobre decisão de ser atriz: “Vai ter surda no cinema”
Cinema / Representatividade

Filha de Regina Casé fala sobre decisão de ser atriz: “Vai ter surda no cinema”

Benedita, filha de Regina Casé, explica sobre sua nova carreira como atriz, após protagonizar um longa-metragem da Globo

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 18h11

Benedita Casé
Benedita Casé - Foto: Reprodução / Instagram

Benedita Casé (36), filha de Regina Casé, decidiu seguir os passos da mãe e compartilhou as novidades em suas redes sociais nesta terça, 26. Ela contou que participou de uma oficina da TV Globo voltada para novos talentos e sobre sua nova trajetória como atriz.

Em sua publicação, Benedita relembrou sua participação como protagonista no filme 90 Decibéis, da rede Globo, que estreou em 2 de maio durante o Festival de Cinema Brasileiro, em Paris. Ela ainda relembrou a importância de quebrar barreiras e da representatividade no ramo cinematográfico, sendo uma mulher com deficiência auditiva.

Sim, vai ter surda no cinema. Depois de ter protagonizado o filme '90 Decibéis' no ano passado, falei pouco sobre a experiência de atuar por aqui”, escreveu ela na legenda da sua publicação. A atriz comentou que pretende publicar mais sobre sua nova trajetória e agradeceu a oportunidade. “Quero voltar para dividir alguns momentos que vivi e estou vivendo intensamente. Só sei agradecer pela oportunidade e o apoio de tantos que fazem parte disso. O elenco do filme é composto, em sua maioria, por atores e atrizes com deficiência. Só gente maravilhosa!”, continuou Benedita.

Ela comentou que ainda não tem certeza da data de lançamento do filme no Brasil. “Ainda não tenho informações precisas, mas até lá vamos conversando. Vou contando histórias e desafios desse período e tirando dúvidas de quem ficou com curiosidade! Muito amor envolvido”, contou ela.

A artista ainda chegou a comentar sobre como ficou orgulhosa de si mesma ao se aproximar do que realmente ama, e deixou de se esquivar devido a sua deficiência. “E eu, que durante muito tempo acreditei que a área da comunicação não era para mim, hoje estou orgulhosa de ter chegado até aqui, atuando com a minha voz, com meu ‘sotaque’ e contando uma história que faz tanto sentido para mim. Muitas emoções. Espero que gostem!”, comentou a filha de Regina.

Benedita ficou surda ainda quando bebê, ao ter sido tratada com excesso de antibióticos em consequência de complicações no parto.

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

atrizRegina CaséBenedita Casé

