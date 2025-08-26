Médica explica decisão de Regina Casé sobre cuidados com a beleza e alerta: 'Ela é sensível a tudo'

A atriz Regina Casé revelou como cuida da beleza após decisão que foge do óbvio

Regina Casé (71) continua encantando o Brasil com sua energia, simpatia e um visual que desafia o tempo. A atriz, que dispensa cirurgias plásticas, revelou que seu segredo está no cuidado integral com o corpo e a mente.

“Para ter um cabelo bonito, tem que pensar na beleza como um todo. Se você não estiver legal emocionalmente e o resto do seu corpo não estiver funcionando bem, o seu cabelo não tem como ficar bonito sozinho”, disse Regina, em entrevista publicada pela Quem.

Ela também revelou que nunca fez procedimentos estéticos no rosto: “No rosto, nunca fiz nada desses troços que as pessoas gostam de fazer”, afirmou com bom humor.

CARAS Brasil conversa com a médica tricologista Dra. Márcia Dertkigil que destaca a importância de meios naturais para a saúde dos cabelos. Regina é adepta de produtos naturais, artesanais e, de preferência, nacionais.

“O cabelo é sensível a tudo o que acontece no organismo. Estresse, má alimentação, falta de sono e até deficiências de vitaminas e minerais podem enfraquecer os fios. Por isso, quando a Regina fala sobre cuidar do corpo e das emoções, ela está absolutamente certa”, explica a médica.

Segundo a especialista, não adianta investir apenas em tratamentos externos na tentativa de cuidar da saúde. Apesar das técnicas disponíveis na Medicina, é importante levar um estilo de vida saudável e mais natural possível.

“Podemos usar os melhores produtos, mas se o corpo estiver sobrecarregado, o couro cabeludo não vai funcionar como deveria. A beleza do cabelo vem de dentro para fora, começa na boa nutrição, no equilíbrio hormonal e no controle do estresse", afirma.

LEIA TAMBÉM:Regina Casé abre as portas de sua casa em Mangaratiba

A médica ainda lembra que os cuidados emocionais também influenciam diretamente: “Situações de ansiedade e tristeza profunda podem desencadear queda de cabelo. Por isso, manter hábitos de autocuidado, como exercícios, lazer e uma rotina equilibrada, é tão importante quanto hidratar ou tratar os fios no salão", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE REGINA CASÉ: