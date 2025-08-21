CARAS Brasil
Cinema / Figurinos

Fabio Assunção revela peso de figurino do filme 'Nosso Lar 3'

Durante as gravações de ‘Nosso Lar 3 - Vida Eterna’, o ator Fabio Assunção precisou usar figurino muito pesado

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 21h04

Fabio Assunção
Fabio Assunção - Foto: Globo/Estevam

As gravações do novo filme Nosso Lar 3 - Vida Eterna já começaram, e contam com um elenco renomado, protagonizado por Fabio Assunção. Em recente entrevista, o artista revelou que precisou utilizar um figurino muito pesado para representar o peso emocional de seu personagem.

Apesar da intenção do figurino ter dado certo, a carga “emocional” da roupa passou a ser literal.“Com o processo evolutivo do personagem, ele aos poucos vai abandonando essas capas. Acho que o topo dessa evolução, nessa linguagem das capas, seria não ter mais nenhuma ou nenhuma máscara ou se despir dos pesos ligados à vida na Terra. Há uma simbologia que me fez ficar carregando 20 kg por dia. Mas para o ator é bom também. Em cena, sinto esse peso e me ajuda a entender a dificuldade que seria viver nesse lugar (o umbral)”, disse Fabio em entrevista ao Gshow.

Reka Koves, a figurinista do filme, contou que a ideia inicial da roupa surgiu de Wagner de Assis, diretor do filme. “O roteiro descrevia que o personagem usaria capas sobre capas. Fui conversar com o Wagner e ele contou que teve uma imagem de uma pessoa, um homem, cheio de capas. Elas aumentavam o seu tamanho dando a impressão que a pessoa era enorme”, revelou a figurinista.

O diretor do filme destacou que imaginou o protagonista com muitas “vidas carregadas em cima dele”.  “A caracterização e o figurino da Reka vieram trazer exatamente o que a gente imaginou: uma camada por cima da outra e quanto peso esse cara carregava. O Fabio carregava, se não me engano, aqui no set, uns 15 a 18 quilos de capa. Partindo desse princípio, de que a gente leva com a gente as nossas imperfeições e precisa descascar isso da gente ao longo do processo de depuração, que a gente começou a conceber o personagem do Fabio”, relatou o diretor.

Além das diversas camadas de roupa que Fabio precisou usar, o peso também se dá a cada uma delas ser feita com um material diferente. “Usamos couro, o cinto que ele usa também é muito pesado. Vamos colocando tudo em cima dele e, quando chega ao set, está enorme e muito pesado. Quando Domênico (Fabio Assunção) vai ficando mais acessível à ternura, ao amor, ele vai soltando essas capas e chega ao final sem elas”, afirmou Reka.

Leia também: Fabio Assunção tranca faculdade para fazer Garota do Momento e promete: ‘A novela vai pegar’

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Fabio AssunçãofigurinoNosso Lar 3

