Ethan Hawke revela ter perdido grande papel para Leonardo DiCaprio

Ator Ethan Hawke contou durante entrevista que disputou papel que colocou Leonardo DiCaprio sob os holofotes de Hollywood

O ator Ethan Hawke voltou a falar sobre um dos papéis mais disputados de sua carreira. Em entrevista à revista britânica GQ, divulgada nesta segunda-feira, 1º, o artista relembrou o processo de testes para o filme Titanic e revelou que, apesar de não ter sido escolhido, considera o resultado positivo para sua trajetória.

Sem citar nomes inicialmente, Hawke comentou sobre o impacto que o longa dirigido por James Cameron teve na indústria e na carreira de quem interpretou o protagonista. Somente depois, ele revelou que perdeu o papel de Jack Dawson para Leonardo DiCaprio e explicou o motivo de ver isso como algo positivo: “Eu não acho que teria lidado tão bem com aquele sucesso quanto o Leo. Ele era a p**** de um Beatle”.

Lançado em 1997, o longa se tornou um dos maiores fenômenos da história do cinema, arrecadando mais de US$ 2,2 bilhões nas bilheterias e vencendo 11 prêmios no Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor para James Cameron. Para DiCaprio, o papel de Jack foi um divisor de águas, elevando sua popularidade e consolidando sua carreira em Hollywood.

Antes de Titanic, Hawke já havia estrelado produções de prestígio, como Sociedade dos Poetas Mortos (1989), Caindo na Real (1994) e Antes do Amanhecer (1995), e optou por seguir um caminho mais autoral.

Carreira e reconhecimentos de Hawke

Mesmo fora do fenômeno mundial, Hawke construiu uma carreira sólida e foi indicado quatro vezes ao Oscar: duas por Melhor Ator Coadjuvante, com Dia de Treinamento (2001) e Boyhood: Da Infância à Juventude (2014), e outras duas por Melhor Roteiro Adaptado, com Antes do Pôr do Sol (2004) e Antes da Meia-Noite (2013).

O ator também relembrou um conselho que recebeu do colega Denzel Washington após perder uma estatueta: “Você não quer um prêmio para melhorar seu status. Você quer melhorar o status do prêmio”, reforçando sua visão sobre o valor do trabalho artístico.

