  Cinema
  Ethan Hawke revela ter perdido grande papel para Leonardo DiCaprio
Cinema / Foi quase!

Ethan Hawke revela ter perdido grande papel para Leonardo DiCaprio

Ator Ethan Hawke contou durante entrevista que disputou papel que colocou Leonardo DiCaprio sob os holofotes de Hollywood

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 16h57

Ethan Hawke e Leonardo DiCaprio
Ethan Hawke e Leonardo DiCaprio - Foto: Getty Images

O ator Ethan Hawke voltou a falar sobre um dos papéis mais disputados de sua carreira. Em entrevista à revista britânica GQ, divulgada nesta segunda-feira, 1º, o artista relembrou o processo de testes para o filme Titanic e revelou que, apesar de não ter sido escolhido, considera o resultado positivo para sua trajetória.

Sem citar nomes inicialmente, Hawke comentou sobre o impacto que o longa dirigido por James Cameron teve na indústria e na carreira de quem interpretou o protagonista. Somente depois, ele revelou que perdeu o papel de Jack Dawson para Leonardo DiCaprio e explicou o motivo de ver isso como algo positivo: “Eu não acho que teria lidado tão bem com aquele sucesso quanto o Leo. Ele era a p**** de um Beatle”.

Lançado em 1997, o longa se tornou um dos maiores fenômenos da história do cinema, arrecadando mais de US$ 2,2 bilhões nas bilheterias e vencendo 11 prêmios no Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor para James Cameron. Para DiCaprio, o papel de Jack foi um divisor de águas, elevando sua popularidade e consolidando sua carreira em Hollywood.

Antes de Titanic, Hawke já havia estrelado produções de prestígio, como Sociedade dos Poetas Mortos (1989), Caindo na Real (1994) e Antes do Amanhecer (1995), e optou por seguir um caminho mais autoral.

Carreira e reconhecimentos de Hawke

Mesmo fora do fenômeno mundial, Hawke construiu uma carreira sólida e foi indicado quatro vezes ao Oscar: duas por Melhor Ator Coadjuvante, com Dia de Treinamento (2001) e Boyhood: Da Infância à Juventude (2014), e outras duas por Melhor Roteiro Adaptado, com Antes do Pôr do Sol (2004) e Antes da Meia-Noite (2013).

O ator também relembrou um conselho que recebeu do colega Denzel Washington após perder uma estatueta: “Você não quer um prêmio para melhorar seu status. Você quer melhorar o status do prêmio”, reforçando sua visão sobre o valor do trabalho artístico.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

