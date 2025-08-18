Desirée Pöpper fica encantada ao curtir o Festival de Cinema de Gramado

A atriz ítalo-brasileira Desirée Pöpper celebra sua primeira vez no Festival de Cinema de Gramado e fala sobre projetos internacionais de grande destaque

A atriz ítalo-brasileira Desirée Pöpper marcou presença no 53º Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, e ficou encantada pelo evento. Radicada na Itália, Desirée construiu uma carreira sólida no cinema europeu e, agora, vivencia a emoção de retornar ao Brasil para prestigiar um dos eventos mais tradicionais do país.

Com participações em produções como Friends Will Be Friends (2018), Divórcio em Las Vegas (2020), The Cage (2023) e sucessos recentes da Netflix como The Sea Beyond, a atriz é reconhecida por interpretar personagens intensos e multilíngues. Ela também se destaca nas cenas de ação, que faz questão de realizar pessoalmente, mostrando sua versatilidade e dedicação.

No tapete vermelho, Desirée compartilhou a emoção de estar no país onde nasceu: “Estou amando respirar o cinema pela primeira vez no meu país. Frequento festivais em vários lugares do mundo, mas aqui é especial. Ontem, no meu primeiro dia, foi realmente emocionante. Assistir à premiere de Último Azul, do Gabriel Mascaro, foi impactante, digno de visão mundial”, declarou a atriz.

Novos projetos internacionais

Desirée revelou detalhes de seus próximos trabalhos. Em novembro, ela será protagonista de Idols, produção da Warner Bros em parceria com Espanha e Itália, que explora o universo do Moto GP, uma de suas paixões pessoais. Em 2026, a atriz poderá ser vista em Italianna, uma comédia romântica da Universal Studios, dirigida por Kat Coiro e estrelada ao lado de nomes como Rene Jean Page e Halle Bailey.

“Quando estava gravando Idols, parecia que eu estava vivendo um sonho. Juntar diversão, trabalho e realização pessoal em um só projeto é algo que não tem preço. Já o filme da Universal foi meu primeiro grande blockbuster americano”, revelou Desirée, mostrando entusiasmo com os desafios e conquistas da carreira internacional.

Admiração por Rodrigo Santoro

Durante o festival, Desirée também se emocionou ao acompanhar a homenagem ao ator Rodrigo Santoro. “Ele é um modelo para mim. Também trilho minha carreira fora do Brasil e sei o quanto é desafiador. Vê-lo reconhecido aqui me fez lembrar por que escolhi essa trajetória”, disse a atriz, que assistir à pré-estreia de O Último Azul, novo filme de Santoro.

Com fluência em quatro idiomas e uma carreira de sucesso consolidada, Desirée Pöpper se mantém como um dos nomes mais promissores do cinema contemporâneo. “Toda vez que entro em um set, é como se estivesse realizando mais um sonho. É como se eu subisse um degrauzinho de cada vez até chegar ao céu”, completou ela, orgulhosa de sua trajetória e inspiradora para jovens artistas.

Desirée Pöpper - Foto: Aldeci Nogueira