Virginia Fonseca revela detalhes da reforma em sua mansão

A influenciadora digital Virginia Fonseca já voltou para sua mansão em Goiânia após passar alguns dias em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com a família. Assim que chegou em sua casa, ela foi visitar a área em obras da propriedade.

Virgina decidiu expandir a sua casa. Ela reformou a área da academia para ter uma área de treino maior, uma sala de ballet para as filhas, um salão de beleza e uma área para colocar uma câmara hiperbárica. Além disso, ela também aproveitou para fazer uma fogueira ao ar livre e um ofurô.

Em um terreno anexo, a influencer está construindo uma área de convivência com lago artificial, quadro de esportes e vestiários. Inclusive, ela fez suítes para receber seus convidados.

Toda a reforma só deve ficar pronta em 2026, mas a parte das suítes deve ser entregue ainda em 2025.

Os detalhes do divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe

O divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe já foi finalizado. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois já chegaram a um acordo e o processo foi finalizado na Justiça de Goiás. Conheça os detalhes:

O divórcio foi finalizado em apenas 3 semanas e de forma amigável. Com a separação no papel, Virginia volta a usar o seu nome de solteira, que é: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

Os dois eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Com isso, o processo de divisão do patrimônio ainda segue em aberto porque envolve mais detalhes. Assim, eles ainda vão discutir como será a divisão dos bens, que segue pendente no divórcio deles.

Até o momento, eles apenas definiriam a guarda dos filhos. A guarda dos 3 filhos do casal será compartilhada entre o pai e a mãe, com residência fixa das crianças sendo a casa de Virginia. Zé poderá visitar os filhos com frequência e pode buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

Inclusive, Zé Felipe pagará a pensão alimentícia de R$ 20 mil para cada filho - sendo o total de R$ 60 mil por mês.

