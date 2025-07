Divórcio de Virginia e Zé Felipe é finalizado em menos de um mês. Saiba qual é o acordo

Conheça os detalhes do acordo de divórcio de Virginia e Zé Felipe, que se separaram após 5 anos de casamento. Veja o que muda

O divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe já foi finalizado. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois já chegaram a um acordo e o processo foi finalizado na Justiça de Goiás. Conheça os detalhes:

O divórcio foi finalizado em apenas 3 semanas e de forma amigável. Com a separação no papel, Virginia volta a usar o seu nome de solteira, que é: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

Os dois eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Com isso, o processo de divisão do patrimônio ainda segue em aberto porque envolve mais detalhes. Assim, eles ainda vão discutir como será a divisão dos bens, que segue pendente no divórcio deles.

Até o momento, eles apenas definiriam a guarda dos filhos. A guarda dos 3 filhos do casal será compartilhada entre o pai e a mãe, com residência fixa das crianças sendo a casa de Virginia. Zé poderá visitar os filhos com frequência e pode buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

Inclusive, Zé Felipe pagará a pensão alimentícia de R$ 20 mil para cada filho - sendo o total de R$ 60 mil por mês.

Virginia e Zé Felipe posaram juntos na festa do filho

Virginia Fonsecae Zé Felipe se reuniram nesta quinta-feira, 10, para comemorar mais um mês de vida do filho, José Leonardo, que completou dez meses no último dia 8.

Para comemorar a data especial, o caçula da influenciadora digital e do cantor ganhou uma festa com o tema 'Safári'. A decoração contou com muitas bexigas coloridas e animais como leão, zebra e girafa, além do bolo e doces personalizados.

José Leonardo surgiu combinando seu look com os das irmãs mais velhas, Maria Alice e Maria Flor. O menino surgiu usando um shorts, camisa laranja e um sapatinho. Já as meninas estavam com um vestido laranja e sapato branco.

Ao compartilhar as imagens da festa, Virginia celebrou a vida do herdeiro. "Dia de safári por cá!! Comemorando 10 meses do José Leonardo, que Deus abençoe sua vida sempre meu filho, lhe dê muita saúde, amor, sabedoria, sucesso, felicidade e paz!! Sua família te ama muito", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

