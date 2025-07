Vanessa Giácomo exibe fotos raras de sua casa de madeira no sítio

Depois de revelar que aluga seu sítio para projetos audiovisuais, Vanessa Giácomo revela como é a casa de madeira da propriedade

A atriz Vanessa Giácomo mostrou fotos raras de sua casa de madeira no sítio. Ela possui uma propriedade em meio à natureza no Rio de Janeiro para descanso e também para negócios.

A estrela contou que decidiu tornar o sítio na sede de sua produtora e também passou a alugá-lo para projetos audiovisuais serem gravados por lá. Inclusive, algumas cenas da série Rensga Hits, do Globoplay, foram feitas no sítio da atriz.

Nesta quinta-feira, 24, Giácomo abriu um álbum de fotos do sítio nas redes sociais e mostrou como é a casa da propriedade, que foi construída com madeira aparente. "Há alguns anos, decidi expandir meus negócios e percebi que meu espaço poderia ser mais do que apenas um local de lazer. Transformei-o na base da minha produtora, que hoje abriga diversos projetos audiovisuais, além de servir como cenário para festas de novelas e encontros com amigos. Com um estúdio, um palco para shows e cantinhos que remetem a uma serra, minha casa de madeira e o vasto espaço verde estão localizados no Rio de Janeiro. Esse lugar também é meu refúgio. Todo o projeto é pautado na sustentabilidade, com um foco em reaproveitamento e autossuficiência", disse ela.

Casa de madeira de Vanessa Giácomo - Foto: Reprodução / Instagram

Vanessa Giácomo comemora aniversário do filho

No dia 29 de maio, Vanessa Giácomo usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 15 anos de seu filho, Moisés, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Daniel de Oliveira. A atriz publicou em seu perfil oficial uma foto em que o herdeiro aparece segurando uma vela de aniversário e prestou uma bela homenagem.

"Hoje é dia de Moisés, um dia especial para festejar e agradecer por ter um filho tão carinhoso e educado, que enche meu coração de orgulho. A cada dia, celebro a sua vida e sou grata por você me completar, junto com seus irmãos. Sua presença traz alegria e amor à nossa família. Te amo profundamente, e você sabe disso; você sente. Viva Moisés. Feliz aniversário", declarou a famosa. Confira a publicação!

