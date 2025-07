Sítio de Vanessa Giácomo é alugado para cena de Rensga Hits

Vanessa Giácomo revela que aluga o seu sítio no Rio de Janeiro para ser cenário de produções audiovisuais

A atriz Vanessa Giácomo é dona de um sítio encantador no Rio de Janeiro e resolveu abrir as portas do local para gravações. Além de usufruir do local para seu merecido descanso, ela também ganha dinheiro com a propriedade.

A estrela contou que aluga o espaço para ser cenário de gravações de projetos de audiovisual. Tanto que o sítio foi usado para gravações da série Rensga Hits, do Globoplay.

"Transformei meu sítio em um negócio que abriga diversas séries, novelas e filmes, tornando-se um espaço que gera bastante movimentação. Algumas cenas da nova temporada de "Rensga Hits!" (Globoplay), por exemplo, foram gravadas lá. O local também é utilizado para festas de lançamentos de novelas", disse ela no Jornal O Globo.

O sítio dela tem piscina natural, horta e cachoeira. Nas redes sociais, ela ja mostrou algumas fotos no local. Confira:

Vanessa Giácomo comemora aniversário do filho

No dia 29 de maio, Vanessa Giácomo usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 15 anos de seu filho, Moisés, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Daniel de Oliveira. A atriz publicou em seu perfil oficial uma foto em que o herdeiro aparece segurando uma vela de aniversário e prestou uma bela homenagem.

"Hoje é dia de Moisés, um dia especial para festejar e agradecer por ter um filho tão carinhoso e educado, que enche meu coração de orgulho. A cada dia, celebro a sua vida e sou grata por você me completar, junto com seus irmãos. Sua presença traz alegria e amor à nossa família. Te amo profundamente, e você sabe disso; você sente. Viva Moisés. Feliz aniversário", declarou a famosa. Confira a publicação!

