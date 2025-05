Vanessa Giácomo comemora aniversário do filho com bela homenagem: 'Te amo'

A atriz Vanessa Giácomo chamou a atenção ao comemorar o aniversário de 15 anos do filho, Moisés, com uma bela homenagem nas redes sociais

Vanessa Giácomo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para comemorar o aniversário de 15 anos de seu filho, Moisés, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Daniel de Oliveira.

A atriz publicou em seu perfil oficial uma foto em que o herdeiro aparece segurando uma vela de aniversário e prestou uma bela homenagem. "Hoje é dia de Moisés, um dia especial para festejar e agradecer por ter um filho tão carinhoso e educado, que enche meu coração de orgulho", afirmou ela no começo do texto.

"A cada dia, celebro a sua vida e sou grata por você me completar, junto com seus irmãos. Sua presença traz alegria e amor à nossa família. Te amo profundamente, e você sabe disso; você sente. Viva Moisés. Feliz aniversário", declarou a famosa.

Vanessa e Daniel ficaram juntos entre 2004 e 2012, e além de Moisés, também são pais de Raul, que completou 17 anos em janeiro deste ano. A atriz também é mãe de Maria, de 10 anos, fruto de seu atual relacionamento com Giuseppe Dioguardi.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vanessa Giacomo (@vanessagiacomo)

Vanessa Giácomo fará novela em Portugal

Ao que tudo indica, Vanessa Giácomo está pronta para sua carreira internacional. A atriz foi convidada para ser a grande vilã de uma novela de Portugal, ainda sem título, que será exibida pela SIC, uma dos maiores emissoras de televisão do país.

O convite veio do diretor-geral de Entretenimento e diretor de Programas do canal, Daniel Oliveira. "Quando Daniel veio falar comigo, eu fiquei super lisonjeada. Depois disso eu tive acesso à sinopse e a mais detalhes sobre a minha personagem. Foi quando me apaixonei e decidi aceitar essa oportunidade e todos os desafios que a cercam, como passar essa temporada fora do país e fazer novela em Portugal", disse a famosa. Saiba mais!

