Tamanho da escada da cobertura de Ana Hickmann e Edu Guedes chama atenção; veja fotos

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes abriram as portas da cobertura duplex que moram em São Paulo e compartilharam detalhes do imóvel em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira,24. No vídeo, eles registraram alguns detalhes da decoração do imovel e também a escada de oito metros que conecta os dois pisos da residência.

Sobre a decoração, Ana contou: “A decoração do apartamento é lindíssima. Temos uma coisa em comum que é gostar de arte. Tem um artista plástico, posso dizer que é um dos nossos favoritos, que é um brasileiro, o Romero Britto. Tanto que temos quatro obras dele aqui”.

“E a gente prestigia muito os artistas brasileiros”, ressaltou Edu. “Apesar de ser um apartamento, tem uma escada com mais de oito metros. Aqui embaixo tem um pé direito que vai até lá no alto e deve ter mais de 13 metros”, complementou ele.

E Ana contou outra curiosidade: “É bem alto. E essa escada tem um desenho lindíssimo. Além da escada, temos outro item bem grande aqui: nossa TV. São 98 polegadas. Ela não passou pelo elevador nem pela escada. Precisou ser içada por fora do prédio até chegar aqui à cobertura”.

Veja as fotos:

Ana Hickmann e Edu Guedes já são casados no civil

Em maio, Ana contou que ela e Edu já são casados no civil. A artista não revelou detalhes, mas confirmou que eles já são ‘marido e mulher. “Nós já casamos no civil. Já se separou? Sim, graças a Deus. Já casou no civil? Sim, graças a Deus. Mas eu quero meu casamento religioso do jeito que a gente merece e que eu sempre sonhei. Vai acontecer”, disse ela.

Casamento religioso

Agora, o casal se dedica aos preparativos para a cerimônia religiosa, que ainda não tem data definida, pois depende da conclusão da reforma que está sendo feita na fazenda do chef. Eles explicaram que a principal preocupação é que a festa reflita a personalidade dos dois.

Por esse motivo, optaram por construir um salão próprio na propriedade do interior, em vez de montar uma estrutura temporária. Questionados sobre quando o evento acontecerá, os dois riram, admitindo que ainda não sabem. Edu Guedes adiantou apenas que planejam algo muito especial, possivelmente com comemorações que se estendam por alguns dias.

“A gente está fazendo tudo na nossa realidade, a gente viu que não queria receber as pessoas em algo montado, então a gente fez um salão real, que existe em casa, a gente tem lá mil metros na sala. A gente restaurou, já existia o espaço e aí a gente tirou todos os tijolos, que eram de 1820, refez tudo, a gente está fazendo algo que a gente acha que é sólido para receber as pessoas dessa forma”, disse o noivo à Caras Brasil.

Quanto ao vestido de Ana Hickmann, ela contou que ainda não tem nada definido, apenas já escolheu o estilista que vai assiná-lo. “O vestido ainda não existe nem desenho, eu já sei quem vai fazer, eu quero muito que o responsável seja o Vitor Zerbinato, que é um estilista, é um querido amigo, a minha história e do Vitor acaba se confundindo no mundo da Moda e eu quero que ele faça parte desse momento especial da minha vida“, declarou.

