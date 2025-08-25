Com Ana Hickmann, Edu Guedes fala de sua recuperação após retirada de câncer

Em entrevista para a CARAS, Edu Guedes fala como Ana Hickmann ajudou em sua recuperação e surpresa que tiveram durante o processo

Há mais de 40 dias, Edu Guedes passou pela sua última cirurgia após ter feito mais três, tudo isso em apenas 15 dias. O apresentador havia não apenas descoberto pedras nos rins, mas também um câncer no pâncreas, de fase inicial, o que foi um grande choque para ele, Ana Hickmann e toda sua família.

Durante o evento de seu novo negócio com a esposa, a parceria com a empresa Dr. Move, uma marca de aparelhos que foca em saúde e longevidade, o chef de cozinha contou para a CARAS como está após os procedimentos e o que mudou em sua vida depois de receber a notícia impactante.

Recuperação rápida de Edu Guedes

Após passar por quatro cirurgias, uma delas de retirada do tumor do pâncreas, Edu Guedes contou para a CARAS que sua recuperação está surpreendendo os médicos. O apresentador conseguiu ter alta muito antes do imaginado e já está voltando ao trabalho.

"Como eu tive que passar por quatro cirurgias, uma depois da outra, realmente eu senti um pouco em relação à respiração, ao corpo mesmo, mas como o doutor Marcelo, que o médico que me operou, falou que minha recuperação foi das melhores que ele já viu na vida, foi muito rápida, ele deu alta rápido, era para eu ficar 25 dias, era o que a gente estimava, mas, graças à Ana, que estava lá me incentivando, fazia cinco, seis fisioterapias por dias, eu sai com uma semana do hospital ", disse que foi mais rápido do que pensaram.

"E faz só 40 e poucos dias que eu fiz a última cirurgia, então graças a deus estou muito bem, voltando ao trabalho. E agora estou fazendo aquilo que eu tenho vontade e quero ", falou o famoso sobre estar vivendo ainda mais do jeito que gosta.

Mudança de vida

Após receber a notícia de ter um câncer no pâncreas, doença silenciosa, que, se não é descoberta de início, pode ser fatal, Edu Guedes compartilhou para a CARAS que está dando ainda mais valor do que já dava: na família.

"O que muda na vida da gente, eu já pensava assim, sempre dei valor para as coisas simples da vida, principalmente, sempre priorizei a família, mas o que muda mesmo, quando a gente tem um problema que é muito sério como esse, a gente vê que não tem problema nenhum e muitas vezes, a gente no dia, a gente acha que está com alguma coisa, acha que vai chegar atrasado, acha que tem algum problema, a gente percebe que tudo isso não tem valor e é isso, pensar sempre pensar positivo, não fazer drama com qualquer coisa que a gente tem, enfim, pensar sempre que amanhã vai ser melhor que hoje", declarou.

Ana Hickmann apoia Edu Guedes

Casados no civil desde maio, Ana Hickmann e Edu Guedes foram surpreendidos com a notícia da doença, mas, a apresentadora garantiu que o problema tão repentino só fortaleceu ainda mais a relação deles.

"Não é fácil para ninguém, para quem está passando por isso e para quem está do lado, o que eu podia fazer naquele momento era: trazer carinho, apoio emocional, tentar não deixar o dia mais pesado do que já era", falou.

"Tinham momentos muito delicados, sensíveis, desafiadores, mas acho que cada dia que a gente conseguiu vencer junto foi a prova de que realmente a gente tinha muito mais para compartilhar. Foi algo que uniu a gente mais, foi um problema que chegou muito rápido, mas que graças a deus foi embora muito rápido e deixou a gente mais forte", falou a loira durante o lançamento da sociedade deles na Dr. Move.

Edu Guedes se emociona ao falar sobre câncer no pâncreas - Fotos: Marcelo Sá Barretto/Agnews

Ana Hickmann faz inauguração de espaço da Dr. Move em Campinas - Fotos: Marcelo Sá Barretto/Agnews

Ana Hickmann e Edu Guedes com os sócios da Dr. Move, Maurício Manduca e Dr. Raul Canal - Fotos: Marcelo Sá Barretto/Agnews

Edu Guedes e Ana Hickmann se tornam sócios da Dr. Move - Fotos: Marcelo Sá Barretto/Agnews