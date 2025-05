Mel Lisboa abre as portas do seu apartamento reformado para os internautas

A atriz Mel Lisboa compartilha com os internautas nas redes sociais o resultado da reforma do seu apartamento em São Paulo; confira!

Nesta segunda-feira, 16, a atriz Mel Lisboa, 43 anos, revelou nas redes sociais para os fãs o resultado da reforma do apartamento que comprou em São Paulo.

A atriz mostrou detalhes da reforma quase finalizada, com apenas alguns ajustes pendentes. “ Está quase tudo pronto, falta um detalhezinho ou outro, mas aqui a sala já está bem apresentável. Aqui é a cozinha aberta que eu queria muito. O diálogo com a sala enquanto eu cozinho... Aqui a bancada grandona, que eu gosto” , disse.

Mel Lisboa também apresentou os cômodos do apartamento. “Entrando nos quartos, o primeiro é o quarto da Clarice. Ficou bem do jeitinho que ela queria… O banheiro do Bernardo, já prontinho. O quarto do Bê, eu falei que faltam algumas coisas ainda, mas ele quer um quadrão aqui. A gente vai providenciar”.

Bernardo e Clarice são os dois filhos de Mel Lisboa, frutos do relacionamento da atriz com o músico Felipe Rosseno. O casal ficou junto por 15 anos e se separou em 2023.

Confira o resultado da reforma do apartamento de Mel Lisboa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mel Lisboa (aka Honey Lisbon) (@mellisboa)

Separação entre Mel Lisboa e Felipe Rosseno

Em junho de 2023, Mel Lisboa anunciou sua separação após 15 anos de casamento com Felipe Rosseno. Agora, a atriz abriu o coração e confessou que não queria se divorciar do músico. Embora tenha enfrentado uma crise no relacionamento, ela relatou a separação como “repentina” e revelou que precisou de ajuda profissional para lidar com o término.

Discreta sobre sua vida pessoal, Mel compartilhou suas reflexões durante uma entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa, apresentado pela publicitária Tati Bernardi: "Me separar com certeza foi uma das coisas mais difíceis que fiz. Foi uma dor avassaladora. Para mim, foi bem difícil”, a atriz iniciou o desabafo sobre seu divórcio; confira mais detalhes!

Leia também: Mel Lisboa curte o Carnaval ao lado do namorado: ‘Meu par’