A coach Maíra Cardi compartilhou novos detalhes da reforma de sua mansão como influenciador financeiro Thiago Nigro e mostrou o banheiro de sua filha, Sophia

A coach Maíra Cardi e o influenciador financeiro Thiago Nigro compraram a luxuosa mansão de Neymar Jr. na região de Alphaville, na Grande São Paulo e estão reformando a propriedade antes de se mudarem. Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista mostrou a reação da filha, Sophia, ao ver o banheiro após a transformação.

No registro, a coach apresentou um novo diário de obra da casa e revelou que gastou R$ 180 mil apenas em uma pedra para a parede do banheiro da herdeira com Arthur Aguiar. A menina, porém, não aprovou o material e pediu para mudar a estética do espaço.

“Vai ficar dessa cor?”, questiona a menina ao entrar no local. “Vai. Você não gostou? Não é bonita? É linda essa pedra filha, em nome de Jesus”, devolveu a mãe. Então, a criança confessou que não ficou da cor que ela esperava. “Não é rosa, é bege”. “Gente, o que eu faço com essa pedra que custou R$ 180 mil?”, questionou por fim.

Em outro registro, ela apareceu em mais um dia da obra e confessou: “Estou tão arrasada com o negócio com o banheiro da Sophia. Vou descobrir agora o que a gente vai botar lá”. Depois de analisar algumas opções de envelopamento, decidiu cobrir a pedra para ajustá-la à cor desejada pela filha.

Como é a mansão?

Em vídeo publicado no YouTube, Thiago Nigro e Maíra Cardi detalharam a mansão que adquiriram de Neymar Jr. Eles explicaram que decidiram se mudar do interior para a Grande São Paulo devido ao tempo gasto no trânsito para ir ao escritório. A propriedade do jogador, segundo eles, oferecia o espaço necessário e a vista para a natureza que Maíra desejava.

“A gente quer transformar essa casa em um lar”, disse o influenciador. Antes da reforma, o imóvel seguia o estilo de Neymar, que gosta de receber amigos em festas. No entanto, a nova família tem um perfil mais caseiro e está daptando a decoração e os ambientes de acordo com suas preferências.

O casal está trocando todo o piso, reorganizando os ambientes, construindo novos cômodos e personalizando cada espaço. Entre os projetos, Maíra quer criar uma brinquedoteca luxuosa para os filhos, construir um escritório para cada um, ampliar a suíte máster, instalar uma adega com capacidade para mil garrafas e trocar o azulejo da piscina. “A casa é escura e vamos deixar tudo claro”, explicou ela.

