Maíra Cardi se defende após ser criticada por causa de Thiago Nigro e a filha

Grávida de uma segunda menina e sua primeira herdeira com Thiago Nigro, Maíra Cardi precisou se defender na rede social após postar um momento da rotina de Sophia Cardi com o padrasto. Nos últimos dias, logo após voltarem de viagem, ela mostrou que o esposo é responsável pela hora do banho de banheira da garota.

A ex-BBB então contou que eles preparam um banho de banheira especial, com brinquedos, produtos e acessórios. A coach ainda comentou que a pequena gosta de ficar mais de uma hora tomando banho, com muitas brincadeiras e música. Muito cansada, Maíra disse que Thiago que fica responsável por acompanhar a menina no momento.

Ao compartilhar os vídeos, ela gerou polêmica na rede social e precisou se defender nesta terça-feira, 09. "Ontem postei um vídeo mostrando as esponjas e os sais de banho das brincadeiras de rotina de Thiago e da Sophia. Além disso, mostrei as danças e elogiei o pique dele, que mesmo chegando cansado depois de um dia inteiro de trabalho, ainda encontra energia para brincar! Afinal, toda criança ama brincar na banheira!", começou dizendo.

"Aquele mesmo Instagram que já havia publiado uma matéria 'deturpada' e que vocês devem lembrar, foi o responsável no caso daquela garota que tirou a própria vida, pois é, foi o mesmo que agora, de maneira proposital, fez uma chamada claramente intencional, induzindo sutilmente o mal, apenas para gerar likes. E não importa o custo, nem mesmo uma vida, já que para eles vidas não têm valor, só importam os cliques! A chamada foi: 'Maíra Cardi mostra rotina de banheira de Thiago Nigro e Sophia'. Uma tentativa de sexualizar algo que é exatamente o oposto disso", declarou.

Maíra Cardi então expôs os fatos: "Entendo que existam pessoas doentes e que nunca sabemos quem são. Por isso, precisamos estar atentos 24 horas por dia a todos os sinais. Infelizmente, escutamos histórias horríveis envolvendo tios, amigos, conhecidos, vizinhos e até mesmo padrastos e pais. Mas, mesmo diante dessas histórias, não devemos deixar de criar memórias importantes entre nossos filhos e suas famílias. Não podemos viver como se fosse normal ser doente!".

"Pais adotivos não podem dar banho em seus filhos? Vale lembrar que Thiago nunca deu banho na Sophia: eles apenas brincam na banheira. Isso poderia acontecer em uma piscina, ou no mar, mas como em São Paulo faz frio, geralmente acontece na banheira. Depois da brincadeira, ela toma banho comigo e, ainda assim, já se lava sozinha" , esclareceu.

A famosa continuou seu texto e falou sobre ter sido vítima de abuso na infância. "A grande maioria das pessoas já sabe que eu sofri meu primeiro abuso aos 4 anos de idade e, depois, novamente aos 7, 10, 11... e por aí vai. Por isso, tenho propriedade para falar sobre esse assunto. Como mãe, tenho a responsabilidade de estar vigilante e atenta a tudo, por menor que seja o sinal ", escreveu e falou mais sobre o assunto.

Maíra Cardi expõe por que fechou a rede social da filha

Grávida de sua terceira filha, uma segunda menina, Maíra Cardi fez uma rede social para Eloáh Cardi Nigro nos últimos e acabou sendo questionada sobre Sophia, sua herdeira com Arthur Aguiar, não ter uma conta aberta no Instagram.

A coach, que é casada com Thiago Nigro, explicou que a menina tem um perfil com milhões de seguidores e que era bastante ativo, com vídeos e outras postagens. Contudo, a ex-BBB resolveu trancar o perfil por conta de alguns internautas.

"Ela tem um Insta com mais de 1,5 milhoes de seguidores, fazia vídeos, muitas fotos por lá. Mas eu fechei tem mais de um ano e meio, porque as pessoas estão muito doentes, uma pena", revelou a empresária.

Ainda nos últimos dias, Maíra Cardi fez uma declaração para Sophia falando sobre as dificuldades que já passaram juntos. Recentemente, antes de viajar, a coach acompanhou a filha em uma cirurgia para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas.