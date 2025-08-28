Fernanda Lima mostra decoração de sua casa e castiçal feito por Rodrigo Hilbert

A apresentadora Fernanda Lima abriu as portas da casa em que mora com o marido, o apresentador e modelo Rodrigo Hilbert, e os filhos

A apresentadora Fernanda Lima abriu as portas da casa em que mora com o marido, o apresentador e modelo Rodrigo Hilbert, e os filhos, os gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e da pequena Maria Manoela, de 5. Na publicação, ela mostrou como é a decoração da sua sala de estar e da sala de jantar.

"Quero mostrar para vocês algumas mudanças que fiz na sala da minha casa, com obras de arte. Eu já mostrei para vocês a minha sala e meus quadros e tinha alguns buracos que não tinha preenchido. Vou mostrar como ficou!", iniciou ela, que mostrou algumas das telas que tem em casa.

Em seguida, ao mostrar sua sala de TV, gravou dois de seus três filhos sentados no sofá. "Aqui na minha sala de TV estão duas 'obrinhas' de arte muito bem acabadas, que eu mesma fiz", brincou. E ela seguiu o tour por sua casa registrando um quadro no canto da sala de jantar e uma foto sua feita por Paulo Vainer.

Além de uma luminária de tecido, uma foto de família registrada por Mario Testino e o castiçal que Hilbert lhe deu no início do namoro. Por fim, mostrou um quadro em movimento e elogiou: "Acho muito interessante que tem uma obra de arte que chama a atenção das crianças, hoje em dia. Meus filhos adoram e todo mundo que chega aqui fica olhando. Além disso, ela toca um tango!"

Fernanda Lima mostra castiçal feito por Rodrigo Hilbert - Foto: Reprodução/Instagram

Como é o quarto da filha de 5 anos da apresentadora?

Fernanda Lima recentemente mostrou detalhes do quarto de sua filha, Maria Manoela, de 5 anos, fruto do casamento com Rodrigo Hilbert. Em vídeo nas redes sociais, a apresentadora revelou que este foi o primeiro quarto que preparou com o estilo de quarto de menina para a herdeira.

Localizado no apartamento da família, o espaço é totalmente dedicado a Maria. A decoração inclui uma bicama com colchão inferior para visitas, uma prateleira com os brinquedos da menina, papel de parede listrado em tons de rosa e branco e um quadro decorado com luzinhas.

"A Maria tem 5 anos e esse foi o primeiro quartinho dela que eu me esmerei em deixar assim, com cara de criança, com as coisas que ela gosta, com a prateleira dos bichinhos dela”, disse ela. Inclusive, a artista contou que adora o estilo de bicama no quarto. "Acho maravilhoso ter sempre uma opção de cama embaixo para quando vem alguém dormir”, contou. Veja as fotos aqui!

