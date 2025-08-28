CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Casa dos famosos
  2. Fernanda Lima mostra decoração de sua casa e castiçal feito por Rodrigo Hilbert
Casa dos famosos / Decoração

Fernanda Lima mostra decoração de sua casa e castiçal feito por Rodrigo Hilbert

A apresentadora Fernanda Lima abriu as portas da casa em que mora com o marido, o apresentador e modelo Rodrigo Hilbert, e os filhos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 28/08/2025, às 09h51

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Fernanda Lima abriu as portas da casa em que mora com o marido, o apresentador e modelo Rodrigo Hilbert, e os filhos, os gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e da pequena Maria Manoela, de 5. Na publicação, ela mostrou como é a decoração da sua sala de estar e da sala de jantar.

"Quero mostrar para vocês algumas mudanças que fiz na sala da minha casa, com obras de arte. Eu já mostrei para vocês a minha sala e meus quadros e tinha alguns buracos que não tinha preenchido. Vou mostrar como ficou!", iniciou ela, que mostrou algumas das telas que tem em casa.

Em seguida, ao mostrar sua sala de TV, gravou dois de seus três filhos sentados no sofá. "Aqui na minha sala de TV estão duas 'obrinhas' de arte muito bem acabadas, que eu mesma fiz", brincou. E ela seguiu o tour por sua casa registrando um quadro no canto da sala de jantar e uma foto sua feita por Paulo Vainer.

Além de uma luminária de tecido, uma foto de família registrada por Mario Testino e o castiçal que Hilbert lhe deu no início do namoro. Por fim, mostrou um quadro em movimento e elogiou: "Acho muito interessante que tem uma obra de arte que chama a atenção das crianças, hoje em dia. Meus filhos adoram e todo mundo que chega aqui fica olhando. Além disso, ela toca um tango!"

Fernanda Lima mostra castiçal feito por Rodrigo Hilbert - Foto: Reprodução/Instagram
Fernanda Lima mostra castiçal feito por Rodrigo Hilbert - Foto: Reprodução/Instagram

Veja o vídeo completo:

Como é o quarto da filha de 5 anos da apresentadora?

Fernanda Lima recentemente mostrou detalhes do quarto de sua filha, Maria Manoela, de 5 anos, fruto do casamento com Rodrigo Hilbert. Em vídeo nas redes sociais, a apresentadora revelou que este foi o primeiro quarto que preparou com o estilo de quarto de menina para a herdeira.

Localizado no apartamento da família, o espaço é totalmente dedicado a Maria. A decoração inclui uma bicama com colchão inferior para visitas, uma prateleira com os brinquedos da menina, papel de parede listrado em tons de rosa e branco e um quadro decorado com luzinhas.

"A Maria tem 5 anos e esse foi o primeiro quartinho dela que eu me esmerei em deixar assim, com cara de criança, com as coisas que ela gosta, com a prateleira dos bichinhos dela”, disse ela. Inclusive, a artista contou que adora o estilo de bicama no quarto. "Acho maravilhoso ter sempre uma opção de cama embaixo para quando vem alguém dormir”, contou. Veja as fotos aqui!

Leia tambémFernanda Lima faz tour em sua casa simples no sítio: ‘Casa Smurf’

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

rodrigo hilbertfernanda lima
Rodrigo Hilbert Rodrigo Hilbert  Fernanda Lima Fernanda Lima   

Leia também

Decoração

Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram

Apartamento de Chitãozinho: Sofisticação chama a atenção no local

Reforma

João Guilherme - Foto: Paulo Tauil / AgNews

João Guilherme exibe detalhes do seu apartamento em reforma

Conquista

DJ Buarque celebra compra de nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram

DJ Buarque chora ao celebrar compra de nova mansão: 'Conseguimos, filho'

Decoração

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca revela detalhes dos quartos de seu novo apartamento

Mansão

Raul Gil - Foto: Reprodução / Record TV

Conheça a mansão de Raul Gil: Ele mostra o tamanho da propriedade em vista aérea

Decoração

Ana Castela - Foto: Reprodução / Instagram

Lustre diferentão de Ana Castela chama a atenção em foto da casa dela

Últimas notícias

Carol Cabrino e Marquinhos já são pais de 3 criançasJogador Marquinhos e a esposa anunciam gravidez 5 meses após aborto espontâneo
Fabiana Justus explica motivo de colocar o filho na escolaFabiana Justus explica por que colocou o filho na escola: 'Necessidade'
Cátia Fonseca e Gracyanne BarbosaÉ bom ou ruim? Cátia Fonseca prova a marmita de Gracyanne Barbosa
Lucas Souza e a namorada, Suzi SassakiLucas Souza surpreende a nova namorada com pedido especial: 'Promessas'
Segundo boletim médico, Fausto Silva apresenta: 'Bom funcionamento dos órgãos transplantados'Médico aponta cuidados importantes com Faustão após alta médica: 'É um trabalho de recuperação'
Leandro HassumLeandro Hassum surpreende a neta com presente luxuoso: 'Nunca vai esquecer'
Raquel dispensa Maria de FátimaVale Tudo: Raquel dispensa Maria de Fátima e esculacha vilã
Petybon abrilhantou experiência gastronômica de CARAS Inverno 2025Petybon aquece corações com experiências gastronômicas surpreendentes, criadas para o CARAS Inverno 2025
Donald TrumpManchas nas mãos de Donald Trump levantam alerta sobre saúde vascular, aponta cardiologista
Miriam Freeland, de A Viagem, fala sobre parceria com marido e conexão entre Brasil e PortugalMiriam Freeland sobre conexão entre Brasil e Portugal: 'Experiência muito rica'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade