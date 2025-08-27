CARAS Brasil
Atualidades / Paizão

Rodrigo Hilbert reflete sobre paternidade e fase atual com a filha caçula

Apresentador Rodrigo Hilbert comentou diferenças entre criação dos gêmeos adolescentes e cuidados com Maria Manoela, de 5 anos

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 19h34

Maria Manoela e Rodrigo Hilbert
Maria Manoela e Rodrigo Hilbert - Foto: Reprodução / Instagram

Em entrevista à revista Quem, Rodrigo Hilbert, de 45 anos, refletiu sobre a paternidade e como enxerga sua relação com os filhos em fases diferentes da vida. Casado com Fernanda Lima, ele é pai dos gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e da pequena Maria Manoela, de 5. Apesar da fama de “homem dos sonhos”, Hilbert revela que a maturidade trouxe mudanças significativas na forma como lida com o papel de pai.

Ele explicou que, durante a infância dos gêmeos, tinha mais energia, mas menos experiência. “Os meninos tinham outra idade, era outra época. Eles têm uma diferença grande [de idade] e eu tinha muito mais energia na época deles”, contou. Hoje, ele sente que a relação com a filha caçula é marcada por mais calma e observação: “Estou com menos energia, mas a Maria também é um pouco mais calma do que eles na idade dela”.

Uma nova fase na paternidade

Rodrigo destacou que a experiência acumulada ao longo dos anos influenciou diretamente os cuidados com Maria. “Estou muito mais calmo, muito mais observando, muito mais escutando do que na época dos guris, que eu era muito jovem. Era muito no erro e no acerto. Com a Maria, a gente tem mais calma e consegue acertar mais com ela”.

Sobre os interesses da caçula, o apresentador afirmou que ainda é cedo para pensar em seguir os passos da família na moda. “É muito novinha, a gente nem fala sobre isso, nem eu e Fernanda, muito menos com ela”, esclareceu.

Hilbert também comentou a trajetória dos gêmeos, que já começam a trilhar caminhos artísticos, incluindo trabalhos na São Paulo Fashion Week. Para ele, os conselhos dos pais são fundamentais: “Qualquer passo que forem dar na vida, a conversa e o que acontece dentro de casa é muito relevante”.

Leia também: Rodrigo Hilbert chama atenção com foto rara ao lado da filha: 'Lindos'

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

