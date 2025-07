Casa de Fernanda Lima: Conheça o quarto da filha de 5 anos da apresentadora

A apresentadora Fernanda Lima revela como é a decoração do quarto da filha de 5 anos, que foi decorado em tons de rosa

A apresentadora Fernanda Lima abriu as portas de sua casa para mostrar os detalhes da decoração do quarto de sua filha, Maria Manoela, de 5 anos, fruto do casamento com Rodrigo Hilbert. Em um vídeo nas redes sociais, ela revelou que este foi o primeiro quarto que preparou com a cara de quarto de menina para a herdeira.

O quarto fica no apartamento da família e é totalmente dedicado para Maria. A decoração conta com a cama no estilo de bicama, que tem um colchão para visitas na parte de baixo, uma prateleira com os brinquedos da menina, papel de parede listrado em tons de rosa e branco e um quadro enfeitado com luzinhas.

"A Maria tem 5 anos e esse foi o primeiro quartinho dela que eu me esmerei em deixar assim, com cara de criança, com as coisas que ela gosta, com a prateleira dos bichinhos dela”, disse ela. Inclusive, a artista contou que adora o estilo de bicama no quarto. "Acho maravilhoso ter sempre uma opção de cama embaixo para quando vem alguém dormir”, contou.

Fernanda Lima ainda comentou que a filha já dorme sozinha em seu quarto. Além disso, o local tem uma porta que vai direto para o quarto dos pais.

Conheça o quarto de Maria Manoela:

Quarto de Maria Manoela, filha de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert - Foto: Reprodução / Instagram

Os filhos de Fernanda Lima

A apresentadora Fernanda Lima contou em um vídeo de seu canal no YouTube que os filhos, os gêmeos, Francisco e João, são inseguros em relação à autoestima. Na conversa, ela estava falando sobre as questões da geração atual e introduziu seus herdeiros e de Rodrigo Hilbert.

A comunicadora então contou que a pergunta mais frequente realizada por adolescentes ao chat GPT é: 'por que eu sou assim?'. Em sequência, ela questionou os meninos sobre o que eles acham que os jovens estão procurando.

“Eles querem mudar. Não gostam de si mesmos. Talvez tenham vergonha da própria aparência, é insegurança”, responderam Francisco e João.

Fernanda Lima então contou: “Eles se acham feios, não se acham bonitos”. Francisco concordou e acrescentou: “Eu achava que dava pra ficar mais bonitinho. Agora acho que melhorei” . Já João, por outro lado, alegou: “Eu nunca falei”.

