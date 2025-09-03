Ana Paula Siebert revela como será sua nova mansão: ‘Moderna'

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert exibe foto do projeto de como será a entrada principal de sua nova mansão

A influenciadora digital Ana Paula Siebert revelou detalhes de como será sua nova mansão com o empresário e apresentador Roberto Justus. Os dois vão construir a casa dos sonhos da família em São Paulo e ela mostrou uma foto do projeto do local.

A musa revelou uma imagem de como será a entrada principal da casa e o estilo da construção. Ao ser questionada se a casa seria clássica ou moderna, ela afirmou: “Bem moderna”. O local terá linhas retas e fachada com grandes vidros e pintura off White, além de jardim estiloso.

Vale lembrar que Justus e Siebert moravam em um apartamento em São Paulo, mas já venderam o local e estão em uma casa provisória enquanto a nova mansão está sendo construída. Além disso, o casal também possui apartamentos em Miami e Santa Catarina e uma fazenda no interior de São Paulo.

Mansão de Ana Paula Siebert e Roberto Justus - Foto: Reprodução / Instagram

A venda do apartamento de Miami

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa do empresário Roberto Justus, surpreendeu ao revelar uma exigência da pessoa que comprou o apartamento de luxo deles em Miami, Estados Unidos. O casal brasileiro decidiu colocar o local à venda para se mudar para outro apartamento na mesma praia sofisticada. Porém, eles foram surpreendidos com um pedido fora do comum de quem quis o lar deles.

O novo dono do imóvel exigiu que os antigos proprietários deixassem uma girafa gigante que fazia parte da decoração do quarto da filha deles, Vicky Justus. A escultura de girafa de pelúcia estava no quarto de Vicky há alguns anos e chamava a atenção pelo seu tamanho. Pelo jeito, o comprador adorou o item de decoração e só quis negociar a compra com o objeto dentro do apartamento. Para fazer a vontade dele, Justus e Ana Paula deixaram a girafa para trás.

Com isso, Ana Paula contou que precisou ter uma conversa com a filha. Isso porque Vicky ficará sem a girafa e precisou se despedir dela. A mãe coruja aproveitou este momento para proporcionar um ensinamento para a filha sobre despedidas e fim de ciclos na vida.

" O atual dono pediu a girafa dela… Juro, ele não abria mão [risos]. E eu ensino a Vicky que a vida é feita de ciclos, que somos felizes com algumas coisas em alguns momentos, mas que, às vezes, temos que deixar para traz o que gostamos. E está tudo bem”, disse ela.

E refletiu: "Eu podia ir na loja e por outra no quarto novo (ela não ia nem perceber), mas conversei, expliquei e ela disse: tudo bem então, né, mamãe? Lá eu vou ter várias coisas legais também. Porque, sim, eu acredito que a vida é feita de ciclos. Eu sou uma pessoa bem racional com as coisas, em especial as materiais e isso me ajudou muito na vida. Acho que a gente sofre menos. Tem mais coragem de mudar. Seja em qualquer âmbito da vida… E por muitas vezes descobri caminhos que me preencheram ainda mais”.

Ana Paula Siebert ainda mostrou que a mudança da família já foi feita para o novo apartamento em Miami. Agora, o local passará por reforma para ficar com a identidade deles em todos os detalhes da decoração. Inclusive, ela mostrou uma foto de como é a sala de estar atualmente e surpreendeu com a vista deslumbrante para o mar norte-americano.

Leia também: Roberto Justus revela lista com cinco exigências antes de aceitar namoro: "Não quero"